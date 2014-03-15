شهرداری ورامین قهرمان لیگ برتر تکواندو شد/ خانلرخانی بهترین مربی لیگ برتر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه تیم تکواندوی شهرداری ورامین با کسب 39 امتیاز توانست برای اولین بار قهرمان لیگ برتر تکواندو کشور شود و پس از قهرمانی تیم والیبال متین ورامین، یک بار دیگر شادی و شعف را در میان مردم دیار 15 خرداد حکمفرما سازد.

تیم شهرداری ورامین در چارچوب هفته چهاردهم و پایانی از دور برگشت مسابقات لیگ برتر تکواندو، به مصاف استیل البرز رفت و شاگردان پیام خانلرخانی در این دیدار به دنبال ثبت یک رکورد تاریخی از خود بودند، زیرا تیم شهرداری ورامین در سیزده هفته لیگ با برد از زمین مسابقه خارج شده بود و سعی داشت با برتری مقابل استیل البرز بدون شکست به کار خود در رقابت های لیگ برتر امسال پایان دهد.

از طرف دیگر تیم استیل البرز که تلاش داشت با برتری مقابل شهرداری ورامین به جایگاه سوم رقابت ها رسیده و روی سکو قرار بگیرد با تمام قوا به مصاف شاگردان پیام خانلرخانی آمد.

تیم تکواندو شهرداری ورامین که در فصل گذشته رقابت ها و در اولین حضور خود توانست با پیام خانلرخانی سرمربی جوان خود به مقام نائب قهرمانی دست پیدا کند، امسال با جذب بازیکنان مطرح و ملی پوش به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کند و با توجه به اینکه شهرداری ورامین اکنون در صدر جدول لیگ قرار دارد ، قهرمانی فصل دور از دسترس بازیکنان پیام خانلرخانی نیست.

شهر‌داري ورامين در دومین حضور خود در مسابقات تکواندو کشور با به خدمت گرفتن سجاد مرداني و علي شاكري در کنار بهنام اسبقی و محمد خمسه از قهرمانان جهان سعي دارد با قدرت بيشتري وارد ليگ شود به طوری که سرمربی تیم شهرداری از اکنون، قهرمانی را تنها هدف این تیم در مسابقات لیگ امسال معرفی کرده است.

پیام خانلرخانی پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری ورامین در دوازدهمین دوره لیگ برتر تکواندو با آمادگی کامل حضور پیدا کرد و به چیزی جز قهرمانی فکر نمی کند.

سرمربی تیم شهرداری ورامین افزود: تيم تكواندو شهرداري ورامين در يازدهمين دوره مسابقات ليگ برتر جام خليج فارس،‌ تنها با يك امتياز اختلاف نسبت به قوامين ناجا مقام نايب قهرماني را به دست آورد كه در مسابقات سال جاري با استفاده از برترين تكواندوكاران كشور،‌ به دنبال تصاحب كاپ قهرماني خواهد بود.

وی ادامه داد: ما در این دوره نسبت به سال قبل نفرات مورد نیاز خود را زودتر جذب کرده و تمرینات را نیز در بهترین زمان آغاز کردیم تا در بهترین شرایط وارد مسابقات شده و از همان ابتدا نیز با قدرت کار خود را آغاز کردیم، نفراتی را هم که جذب کردیم مطابق با شرایط خودمان بود و رقابتهای لیگ هم ثابت کرد در انتخاب خود اشتباه نداشتیم. در واقع تیم اول و دوم ما شرایط یکسانی داشت.

در اولین بازی هفته پایانی لیگ برتر تکواندو میان دو تیم شهرداری ورامین و استیل البرز، حسین کیایی از استیل به مصاف حامد اصلانی از شهرداری ورامین رفت و در حالی که این بازی بسیار پایاپای دنبال می شد، این کیایی بود که از غفلت اصلانی استفاده کرد و توانست با نتیجه شش بر پنج بر حریف خود غلبه کند.

در بازی دوم علی شاکری بازیکن خوب و مطرح شهرداری ورامین به مصاف احسان مداح از استیل البرز رفت که شاکری در این دیدار با استفاده از تجربه بالای خود توانست جریان بازی را مدیریت کند و در نهایت با نتیجه 11 بر 8 مقابل مداح به برتری رسیده و همه چیز را به تساوی بکشاند.

در بازی سوم ابوالفضل یعقوبی یکی از بهترین بازیکنان شهرداری ورامین در این دوره از مسابقات به مصاف سجاد مصطفوی رفت و در یک بازی یک طرفه و زیبا توانست با نتیجه 12 بر صفر بر حریف نه چندان مطرح خود به پیروزی رسیده و شهرداری ورامین را دو بر یک پیش بیاندازد.

اما در بازی چهارم این مجید بهرامی از استیل البرز بود که بازی بهتر و روان تری را نسبت به فرهاد عبدالهی از خود نشان داد و در نهایت این بازی کم امتیاز با نتیجه دو بر صفر به سود بهرامی به پایان رسید.

در حالی که دوباره همه چیز به تساوی رسیده بود، احسان امینی از استیل البرز مقابل بهنام بیات از شهرداری قرار گرفت که بیات در این بازی بسیار بد و دور از انتظار ظاهر شد و احسان امینی از این فرصت استفاده کرده و با نتیجه قاطع 13 بر 1 بر حریف خود پیروز شد تا استیل البرز با نتیجه سه بر دو از شهرداری ورامین جلو بیفتد.

در بازی ششم این دو تیم، امید عمیدی از استیل و مهران عسگری از شهرداری ورامین بازی نزدیک و حساسی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این امید عمیدی بود که توانست با نتیجه هفت بر شش عسگری را شکست داده و استیل البرز را چهار بر دو از شهرداری جلو بیاندازد.

بازیکنان شهرداری ورامین در ادامه روحیه خود را از دست دادند و در بازی هفتم پوریا عرفانیان از استیل البرز با نتیجه 13 بر 7 بر شاهین جلیلی از شهرداری ورامین پیروز شد تا نتیجه این بازی پنج بر دو به سود استیل البرز شود.

در بازی آخر حمید بیات از بازیکنان جوان و باانگیزه شهرداری ورامین بازی بسیار خوبی را از خود به نمایش گذاشت و توانست با نتیجه 12 بر صفر پیام قبادی از استیل البرز را شکست دهد اما در نهایت این استیل البرز بود که این بازی را نتیجه پنج بر سه به سود خود به پایان رساند.

در پایان این رقابت ها شهرداری ورامین با هدایت پیام خانلرخانی با 78 برد، 34 باخت و 39 امتیاز عنوان قهرمانی جام دوازدهم لیگ برتر را از آن خود کرد و خانلرخانی به عنوان بهترین سرمربی لیگ انتخاب شد.