محمدرضا لطفی در استراحت مطلق/ مردم برای آهنگساز پیشکسوت دعا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه موسسه فرهنگی هنری شیدا آمده است:

بدين وسيله به اطلاع مي رساند استاد محمدرضا لطفي كه در بهار سال جاري حين برگزاري كنسرت در يكي از شهرهاي ايران طي حادثه اي از ناحيه كمر و ستون فقرات دچار آسيب شدند، پس از برگزاري تور كنسرت اروپايي در شهرهاي مختلف كشورهاي سوئد، بلژيك و سوئيس به اتفاق هنرمند گرامي محمد قوي حلم، به علت شدت يافتن درد كمر مجبور به لغو تور كنسرت خود در شهرهاي مختلف آمريكا گشته و نهايتا در كشور سوئيس تحت عمل جراحي قرار گرفتند.

استاد لطفی چند روز پيش پس از مراجعت به ايران جهت استراحت و ادامه مداوا در بيمارستان بستري شده و بنا به تشخيص و صلاحديد تيم پزشكي معالج ايشان تا زمان اطمينان از سلامت ساير نقاط ستون فقرات در استراحت مطلق است.

بدين وسيله با تشكر قلبي از همه هنرمندان به ویژه اعضای هیات مدیره خانه موسیقی كه پس از اطلاع از بستري شدن این استاد موسیقی ایرانی لطف و قدم رنجه کرده و به عيادت آمده اند صميمانه پوزش مي خواهيم. اميد است تحت نظارت پزشكان متخصص و دلسوز و كادر پرمهر بيمارستان، حال ايشان رو به بهبود نهاده و استراحت مطلق مرتفع گردد تا دل استاد به ديدار دوستان و همكاران شاد شود.

در اين راه نيازمند دعاي خير مردم عزيز، علاقمندان و عاشقان موسيقي، هنر و فرهنگ اين مرز و بوم هستيم.