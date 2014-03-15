پتانسیل استان سمنان در بخش انیمیشن و مستند بالاست

آرش زین الخیری در حاشیه مراسم اختتامیه سومین جشنواره فیلم بسیج هنرمندان استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، انیمیشن و مستند را دو پتانسیل قدرتمند در دستان هنرمندان بسیجی این استان خواند و افزود: این جشنواره در 32 استان کشور برگزار شد و تا پایان اسفند ماه جاری تعداد 220 اثر منتخب این جشنواره ها تعیین و به بخش نهایی راه پیدا خواهند کرد.

وی کیفیت و کمیت جشنواره های برگزار شده در استان ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: کارهای ارائه شده قابل قبول بودند هر چند که انتظار ما از جامعه بسیج هنرمندان کل کشور فراتر از این است و تلاش بیشتر و همفکری پایدارتری را می طلبد.

رئیس انجمن فیلم بسیج هنرمندان کشور خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته های تخصصی و اتاق فکر و نوشتن فیلمنامه های خوب از جمله برنامه های سال های آینده این انجمن است.

ضرورت توجه به استانها و برگزاری کارگاه های آموزشی عکاسی

داور نخستین جشنواره عکس شکوه حضور بسیج هنرمندان استان سمنان و رئیس انجمن عکس بسیج هنرمندان کشور نیز در این گفتگو ضمن اشاره به اینکه آثار جشنواره، نشان دهنده این بود که استعدادهای خوبی در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: آثار نشان داد اگر به استانها توجه بیشتر شده و کارگاه های آموزشی برگزار شود قطعا نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

سید عباس میرهاشمی با اشاره به اینکه در کل عکس ها نگاه ها خوب بود، عنوان کرد: بعضی از شرکت کنندگان از لحاظ کادربندی و تنظیم نور مشکل داشتند که با تمرین و دوره های آموزشی این موارد به خوبی قابل رفع شدن است.

نمایش اعجاز نیروی جوانی و اعتماد به جوانان در این جشنواره

سرپرست سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان نیز در این گفتگو با بیان اینکه اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان سمنان روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، از جوانان به عنوان فرصت های استثنائی بسیج و تنها راه رسیدن به تجلی هنر انقلاب اسلامی یاد کرد و اذعان داشت: ما نمی توانیم کارها را ستادی پیش ببریم، وظیفه کانون های بسیج هنرمندان و سازمان بسیج هنرمندان پشتیبانی و حمایت از انجمن هاست.

علی عشق در مورد واگذاری امور به افراد ابراز داشت: انجام مسئولیت هنر فرد است، هنر ما از خود گذشتگی است و باید در این مورد به جوانان برای انجام فعالیت های بزرگ فرصت داد.

وی اعجاز نیروی جوانی اعتماد به جوانان در این جشنواره را ارسال بیش از 200 اثر در کمتر از یک هفته به دبیرخانه جشنواره دانست و اظهار داشت: وصول 81 اثر به جشنواره فیلم کوتاه بسیج، رشد 200 درصدی دریافت آثار نسبت به جشنواره قبلی فیلم، دریافت 400 اثر در مسابقه عکس شکوه حضور ویژه حضور مردم استان ولایت مدار سمنان در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن 1392 توسط انجمن جدید عکس سازمان بسیج هنرمندان نیز از دیگر موضوعاتی است که مؤید توان بالای جوانان بسیجی این سرزمین است.

عکس ها، بیان کننده فرهنگ ها هستند

عکاس مجموعه "مادران انتظار" نیز در این گفتگو، عکس ها را بیان کننده فرهنگ ها دانست و گفت: اثرات جنگ هنوز در زندگی مردم وجود دارد.بنابراین، تصمیم گرفتم وارد پروژه ای شوم که اتفاقات کشورم را با زبان عکس نشان دهم.

فاطمه بهبودی با اشاره به این که مجموعه مادران انتظار، درابتدا یک پروژه بین المللی برای یکی از بنیادهای بزرگ جهان به اسم"امید" برای هلند بود افزود: من وقتی این پروژه را شروع کردم، نگاهم در مورد شهدا معمولی بود اما الان داستان مرا با خود می برد و نمی دانم قرار است به کجا برسم.

وی با یادآوری این مطلب که شش سال پیش، هرگاه مراسم تشییع شهدای گمنام بود، برایم سوال بود که چرا مادران مفقودالاثرها هنوز به دنبال فرزندانشان می گردند و چرا این داغ هنوز زنده است، خاطر نشان کرد: این پروژه را از تهران با گرفتن عکس از چند مادر مفقودالاثران و دلتنگی آنان و اینکه هر یک چگونه از فرزندان خود یاد می کنند، شروع کردم و در ایلام، کاشان، مازندران، فریدون کنار، بندرترکمن، سرخه و ورامین از مادر دیگر شهدا عکاسی و این مجموعه را تهیه کردم.

عکاس مجموعه "مادران انتظار" تصریح کرد: این مجموعه عکس مورد توجه عکاسان برتر دنیا قرار گرفته و موفق به دریافت جایزه اول هفتاد و یکمین جشنواره بین‌المللی poy آمریکا شده است.

اعلام نتایج سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج

مسئول اطلاع رسانی این جشنواره نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به همزمانی اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج و مسابقه عکس شکوه حضور گفت: هیئت داوران این جشنواره را پرویز فلاحی پور بازیگر تلویزیون، آرش زین الخیر رئیس انجمن فیلم بسیج هنرمندان مرکز و علی همتی مسئول انجمن فیلم سازمان بسیج هنرمندان استان سمنان تشکیل می دادند.

عباس اعتماد با یادآوری این مطلب که جشنواره در سه بخش انیمیشن، نماهنگ و فیلم برگزار شده بود افزود: بر اساس نظر هیئت داوران در بخش انیمیش تندیس و لوح تقدیر به ترتیب به جواد بابایی برای انیمیشن "دختر سنگ فروش"، بهروز خندان دل برای انیمیشن "سلامی برای روح الله" و به سید رحیم کلانتری برای انیمیشن "آخرین نفس" اهدا شد.

وی با اشاره به این که در بخش تصویر برداری جایزه اول به علیرضا نجم الدین فیلم "برکت" تعلق گرفت خاطر نشان کرد: مقام دوم را به صورت مشترک تصویر برداران فیلم های "کپی صفر" و "ما 30نفر بودیم" به سعید حسنی و محمدتقی سپهری اهدا شد و مقام سومی را نیز سید کاظم سرور برای تصویر برداری فیلم "قاب عکسی برای من" کسب کرد.

اعتماد با یادآوری این مطلب که جایزه بهترین نماهنگ،تندیس جشنواره و لوح تقدیر به علیجان دائیان برای نماهنگ "پتیکو" اختصاص یافت تصریح کرد: در بخش تدوین، مقام سوم برای تدوین فیلم "داربردار" به مصطفی حسینی مقدم و مقام دوم برای فیلم "برکت"به محمدمهدی مرادی اهدا شد.

وی اذعان داشت: در بخش فیلم نامه مقام سوم به راضیه بهرامی راد برای فیلمنامه "عروس زمستانی"، مقام دوم به بهاره اعرابی برای فیلمنامه "جوانه" اهدا شد و هیئت داوران در این بخش نفر اولی را تعیین نکردند.

جشنواره فیلم کوتاه بسیج در بخش داستانی برنده ای نداشت

مسئول اطلاع رسانی این جشنواره همچنین عنوان کرد: در بخش کارگردانی هیئت داوران، بدون در نظر گرفتن اولویت از سه کارگردان عبارت از احمد نیک کار برای فیلم داستانی قاب عکسی برای من، روح الله فخرو برای فیلم ما30نفر بودیم و محمدمهدی مرادی برای فیلم برکت تقدیر کرد.

اعتماد با اشاره به اینکه این جشنواره در بخش داستانی برنده ای نداشت یادآور شد: از عباس ایمانیان برای فیلم ملک دل،حسین معماریان برای فیلم اتوبوس،مهدی ایمانی برای فیلم کپی صفر، نهایت بهرامی راد برای فیلم قتلگاه 27شهید،زهرا سرخانی برای فیلم زنگ قرآن،فرشاد سالار برای فیلم حلاج،مهدی نجفی برای فیلم بعثت خون،فرشید مختاری برای فیلم حاجی،مصطفی صبوری برای نماهنگ خاک مهربانی،رضا حاجی زاده مقدم برای نماهنگ تولدی دیگر، زهرا عرب برای انیمیشن شلیک نهایی و جواد حسنیان برای گفتار متن فیلم داربردار تقدیر شد.

وی اظهار داشت: هیئت داوران سومین جشنواره فیلم کوتاه بسیج استان سمنان، آثار کپی صفر به کارگردانی مهدی ایمانی، نماهنگ پتیکو به کارگردانی علیجان دائیان، انیمیشن آخرین نفس به کارگردانی سید رحیم کلانتری، انیمیشن دختر سنگ فروش به کارگردانی جواد بابایی، فیلم برکت به کارگردانی محمدمهدی مرادی و ما30نفربودیم به کارگردانی روح الله فخرو را به جشنواره ملی فیلم بسیج معرفی کرد.

مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود همچنین ابراز داشت: در پایان این مراسم از منتظر حجت، مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان برای مجموعه تولیدات در حوزه بسیج، عباس دانایی رئیس حوزه هنری استان سمنان برای تهیه کنندگی فیلم "ما 30 نفر بودیم" و پهلوانی مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان برای فیلم "ما 30نفر بودیم" در بخش تقدیر از مدیران با تندیس و لوح قدردانی شد.

عکاس خبرگزاری مهر استان سمنان تقدیر شد

مسئول انجمن عکس بسیج هنرمندان استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه جشنواره عکس شکوه حضور ویژه ثبت حضور پرشور مردم استان سمنان در راهپیمایی پرشکوه22بهمن سالجاری برگزار شد عنوان کرد: هیئت داوران این دوره از مسابقات را سید عباس هاشمی، فاطمه بهبودی و میثم قدس پور تشکیل داده بودند.

میثم قدس پور اذعان داشت: پس از بررسی هئیت داوران، تعداد سه اثر حائز رتبه برتر و سه اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شدند، آزاد قدرتی از سمنان، منصوره قلیچی عکاس خبرگزاری مهر و سپیده یوسفی از شاهرود، عنوان نفرات شایسته تقدیر شناخته شدند.

وی اظهار داشت: محمد همتیان از سمنان رتبه اول، امیر حسین علی داغی از شاهرود رتبه دوم و مسعود محققی از سمنان رتبه سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

مسئول انجمن عکس بسیج هنرمندان استان سمنان در خاتمه ابراز داشت: تعداد400 اثر از 57 عکاس استان به دبیرخانه مسابقه ارسال شد و هر عکاس می توانست تعداد هفت عکس دیجیتال به دبیرخانه مسابقه، ارائه کند.