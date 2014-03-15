تاریخ انقلاب هیچگاه ورامین را فراموش نمی کند/ مردم ورامین نجیب و متواضع هستند

به گزارش مهر، دکتر عصام العماد روحانی وهابی که به مذهبی حقه شیعه گرویده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی تاریخ انقلاب اسلامی و قیام حضرت امام خمینی(ره) را مطالعه می کردم، به نقش مردم ورامین در حمایت از رهبری امام پی بردم.

استاد جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به سابقه مردم ورامین در دوران پیروزی انقلاب اسلامی افزود: قیام تاریخی مردم ورامین در 15 خرداد آنقدر بزرگ بود که امام خمینی(ره) درباره این روز سخنان مهمی را بیان داشتند.

من و خانواده ام به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی اذعان داریم

اندیشمند بزرگ و برجسته شیعه افزود: در تاریخ انقلاب اسلامی همواره نام مردم ورامین در جریانات و جنبش های حمایت از نظام اسلامی به چشم می خورد و همواره من و خانواده ام به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی اذعان داریم.

وی ادامه داد: وقتی به شهر ورامین آمدم شور و شعور دینی و مذهبی مردم را از نزدیک مشاهده کردم و فهمیدم آنچه در تاریخ در عظمت مردم این دیار نوشته شده است، چیزی جز حقیقت نیست.

هیچ کجا عظمت و شور مردم ورامین را ندیدم

عماد اضافه کرد: در چندین برنامه که در شهرهای ورامین حضور پیدا کردم با اینکه مساجد و اماکن بزرگی برای اجرای مراسم در نظر گرفته شده بود، اما مردم متدین این منطقه این اماکن را مملو از جمعیت کرده بودند که این امر برای من بسیار جالب توجه بود.

این روحانی برجسته عنوان کرد: بنده برنامه های متعددی را در اقصی نقاط کشور و جهان اجرا کردم اما حقیقتا در هیچ کجا عظمت و شور مردم ورامین را ندیدم و باید اذعان کنم که در برخوردی که با مردم ورامین داشتم آنان را بسیار متواضع و نجیب دیدم.

وی بیان داشت: برخی ملت ها و مردم مدتی دارای روحیه انقلابی هستند اما پس از مدتی این روحیه در آنان کمرنگ می شود اما مردم ورامین از سال 1342 تاکنون روحیه انقلابی خود را حفظ کرده اند و تاریخ انقلاب هیچگاه ورامین را فراموش نمی کند.