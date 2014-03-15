اقتصاد مقاومتی به دنبال احیای درست مصرف کردن در جامعه است

حجت الاسلام حسین اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: تحقق این سیاست‌ها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی پیشوا بر لزوم بهره‌گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری در بحث اقتصادی تاکید کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب یک استراتژی ماندگار برای حرکت بر مبنای اقتصاد مقاومتی ارائه کرده‌اند که باید آن را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: موضوع اقتصاد مقاومتی بسیار جدی و حائز اهمیت است که باید آن را مورد توجه قرار داد زیرا اقتصاد مقاومتی در کلام رهبری یک استراتژی موقتی و گذرا نیست بلکه با تعریف آن به صورت صحیح و با سیاست کلان و بلند مدت باید اجرا شود.

اردستانی اضافه کرد: در این موضوع با توجه به شعارهای پویای انقلاب همچون استقلال، جمهوریت و اسلامیت و از طرف دیگر هجمه های روز افزون دشمنان به نظام مقدس جمهوری اسلامی باید تلاش کنیم تا به اقتصادی با ریشه مستحکم و پایدار دست یابیم و در نهایت به نقطه مطمئنی برسیم.

وی عنوان کرد: عده اي گمان مي كنند اقتصاد مقاومتي به معناي رياضت و سختي كشيدن است در حالي كه الگوي اقتصاد مقاومتي بر جلوگيري از اسراف و زياده روي و افراط تاكيد دارد و الگوي اقتصاد مقاومتي در واقع مي گويد كه منابعي را كه در اختيار است، درست مصرف شده و از اسراف و تبذير بپرهيزيم.

اردستانی بیان داشت: آنچه در الگوي اقتصاد مقاومتي بايد مدنظر قرار گيرد، اشتغال جوانان و جلوگيري از سرگرداني آنها، كمك به نيازمندان از سوي افراد داراي بضاعت مالي هر چند اندك، استفاده از منابع داخلي و فرآوري فرآورده هاي خام در بخش هاي مختلف است.

این مسئول تأکید کرد: باید زمینه‌های پیش‌نیاز اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم آوریم، نباید به تحریم‌ها وابسته بود و هر روز منتظر آزادسازی یا برداشتن برخی از تحریم‌ها توسط دشمنان باشیم، برگ برنده ما در مذاکرات و توافقنامه‌ها تکیه بر تولیدات داخلی است.

این مسئول با بیان اینکه تحریم‌ها کمترین ضربه را بر اقتصاد کشور داشته است، بیان کرد: آنچه که بسیار مخرب‌تر و خطرناک‌تر از تحریم‌ها در این بعد است، هجوم داخلی علیه اقتصاد کشور است که باید با آن مقابله شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد خودکفا، مولد، مستقل و شکوفایی که در برابر همه فشارها بتواند مقاومت کند عنوان کرد: از مهمترین مولفه‌ها و شاخصه‌های این مهم خودباوری و اعتماد جامعه است زیرا تا زمانی که جامعه از نظر فکری و فرهنگی به این مرحله از رشد و بالندگی نرسد هرگز نمی‌تواند چنین اقتصادی را شکل بدهد.

این فعال فرهنگی گفت: اشتغالزایی و اقتصاد مقاومتی به جامعه کمک می‌کند تا ضمن تامین یکی از مهم‌ترین مولفه‌های جامعه یعنی آسایش و اقتصاد، اجازه ندهد تا دشمن از این نقطه ضعف جامعه استفاده کرده و با تیرهای زهرآگین تحریم و فشار، جامعه را فلج کند.

اردستانی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی تنها با ابلاغیه و دستورالعمل های دولتی محقق نمی شود بلکه نیازمند همراهی همه نهادها، دستگاهها، مسئولان و مردم است و باید تلاش کنیم این موضوع در جامعه نهادینه و فرهنگ عمومی شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه باید به این باور برسد که تولید و عدالت اقتصادی یک ماموریت و وظیفه الهی است که به عنوان یک ارزش باید آنرا در رفتارهای اجتماعی خود به کار گیرد افزود: اقتصاد مقاومتی باید در فرهنگ عمومی جامعه چنان حساسیت ایجاد کند که همه مردم نیاز به این مهم را باور کنند و برای تحقق آن بکوشند.

وی یادآور شد: تحقق مفاد سیاست اقتصاد مقاومتی همچنین نیازمند همراهی نخبگان، ائمه جمعه، صاحبان قلم، نویسندگان، رسانه های گروهی و به ویژه صدا و سیماست و همه باید تلاش کنیم ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی به خوبی برای مردم تشریح و تبیین شود.