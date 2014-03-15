  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۵

شهریاری خبر داد:

اقلام غذایی و زيستي هلال احمر به مناطق سيل‌زده نهبندان ارسال شد

اقلام غذایی و زيستي هلال احمر به مناطق سيل‌زده نهبندان ارسال شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: مديرعامل جمعيت هلال احمرخراسان جنوبي از ارسال سه هزار و 130 اقلام غذايي و زيستي از سه شهرستان نهبندان، بيرجند و سربيشه به مناطق سيل زده نهبندان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحيم شهرياري اظهارکرد: در پي بارش شديد باران در استان و محاصره ساكنين چندين روستاي شهرستان نهبندان در سيل، 15 تيم امدادي جمعيت هلال احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

وي گفت: 64 تخته چادر، 83 تخته موكت، 264 تخته پتو، 180 رول پلاستيكي، دو هزارو 408 قوطي كنسرو،  40 عدد چراغ والور و 90 ست ظروف اقلامي هستند كه تا كنون (ساعت 18:30 روزجمعه) توسط امدادگران ونجاتگران به مناطق سيل زده ارسال شده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمرخراسان جنوبي بيان كرد: پس از بازگشايي راه‌ها وارزيابي منطقه سيل زده ،امدادگران جمعيت هلال احمر در حادثه سيل نهبندان مراحل جستجو و نجات، تجسس در ساختمان‌هاي تخريب شده، تخليه آب ‪ منازل مسكوني و اسكان اضطراري حادثه‌ديدگان را آغاز كردند .

محمد رحيم شهرياري ادامه داد : تمامي پايگاه هاي شهرستان هاي استان تيم هاي عملياتي خود را به منطقه سيل زده نهبندان اعزام كرده اند.

کد مطلب 2256346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها