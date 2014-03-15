به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رحيم شهرياري اظهارکرد: در پي بارش شديد باران در استان و محاصره ساكنين چندين روستاي شهرستان نهبندان در سيل، 15 تيم امدادي جمعيت هلال احمر استان به محل حادثه اعزام شدند.

وي گفت: 64 تخته چادر، 83 تخته موكت، 264 تخته پتو، 180 رول پلاستيكي، دو هزارو 408 قوطي كنسرو، 40 عدد چراغ والور و 90 ست ظروف اقلامي هستند كه تا كنون (ساعت 18:30 روزجمعه) توسط امدادگران ونجاتگران به مناطق سيل زده ارسال شده است.

مديرعامل جمعيت هلال احمرخراسان جنوبي بيان كرد: پس از بازگشايي راه‌ها وارزيابي منطقه سيل زده ،امدادگران جمعيت هلال احمر در حادثه سيل نهبندان مراحل جستجو و نجات، تجسس در ساختمان‌هاي تخريب شده، تخليه آب ‪ منازل مسكوني و اسكان اضطراري حادثه‌ديدگان را آغاز كردند .

محمد رحيم شهرياري ادامه داد : تمامي پايگاه هاي شهرستان هاي استان تيم هاي عملياتي خود را به منطقه سيل زده نهبندان اعزام كرده اند.