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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۰۲

گیلان قهرمان مسابقات وزنه برداری کشور شد

گیلان قهرمان مسابقات وزنه برداری کشور شد

تیم وزنه برداری استان گیلان با 540 امتیاز، با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات وزنه برداری بزرگسالان کشور سال 92 را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، گیلانی ها که در اوزان 56، 69 و 94 کیلوگرم مدال‌های طلای مجموع را به دست آورده بودند، با 46 امتیاز برتری نسبت به تیم اصفهان روی سکوی قهرمانی مسابقات ایستادند.

اصفهانی‌ها با 494 امتیاز تیمی همچون سال گذشته نایب قهرمان مسابقات شدند و تیم هرمزگان نیز برای نخستین بار یکی از سکوهای قهرمانی را از آن خود کرد و با 481 امتیاز در پایان رقابتهای وزنه برداری بزرگسالان کشور عنوان سوم را به دست آورد.

رده بندی شش تیم برتر مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور در سال 1392 در زیر آمده است:

1- گیلان با 540 امتیاز
2- اصفهان با 494 امتیاز
3- هرمزگان با 481 امتیاز
4-  تهران با 467 امتیاز
5- مازندران با 419 امتیاز
6-  فارس با 379 امتیاز

کد مطلب 2256347

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