چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی سازمان های مسئول برای چهارشنبه آخر سال با حضور معصومه آباد رییس کمیته ایمنی و مدیرت بحران شورا ،محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورا، مدیر عامل سازمان آتش نشانی، نماینده ستاد مدیریت بحران شهر تهران، نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده نیروی انتظامی در شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

معصومه آباد در پایان این جلسه با اشاره به اینکه چهارشنبه آخر سال جز آیین های سنتی ما ایرانیان به شمار می رود گفت: زنده نگاه داشتن آیین های چند هزار ساله یکی از وظایف اصلی هر نهادی به شمار می رود و چهارشنبه پایان سال هم از جمله این مراسم ها است اما شکل اجرای آن است که باعث شده تا مسائل و مصایبی در شهر به وجود آید باید تغییر کند.

وی با بیان اینکه راهکار های فرهنگی تنها راه مقابله با ناهنجاری های متعاقب این مراسم است افزود: به نظر می رسد ضعف در توجه به فرهنگ اصیل این مراسم در سال های گذشته سبب شده تا امروزه بیشتر، ناهنجاری های این سنت به چشم آید در حالی که چهارشنبه سوری رسم و آیین های زیبا و متفاوتی دارد که متاسفانه ما توجهی به این فرهنگ ها نداشته ایم.

آباد ادامه داد: اگر در چنین مراسم هایی، سنت های فراموش شده باز زنده سازی شوند، می توان امیدوار بود که چهارشنبه آخر سال در شکل اصیل خود اجرا شود.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: استفاده از مواد محترقه و ناایمن سبب شده تا شهر هر ساله آبستن حوادث ناگواری باشد، به گونه ای که سال نو برای برخی به جای شادی با تلخ کامی آغاز شود.

وی اضافه کرد: متاسفانه عده ای به جای چهارشنبه سوری به فکر چهارشنبه سوزی هستند و همین امر سبب شده تا در ایامی که همه به فکر تحویل سال نو باشند نیروهای مدیریت شهری در آماده باش کامل به سر برند.

آباد با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای چهارشنبه پایان سال افزود: روان سازی معابر، حذف گره های ترافیکی، آماده باش نیروهای امدادی در جبهه ای تحت عنوان مقابله با حوادث از جمله اقداماتی است که مدیریت شهری انجام خواهد داد اما مهمتر از این جبهه پیشگیری است که با اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و یاد آوری عواقب اقدامات خطرناک می تواند مفید باشد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین پیشنهاد داد: یکی از راهکار هایی که کمیته ایمنی و مدیریت بحران برای برگزاری این مراسم منطبق با اصول تاریخی و آیینی آن پیشنهاد داده این است که شهرداری خود متولی برگزاری چنین مراسم هایی باشد و در سطح محله خانواده ها به جشن و سرور در کنار هم بپردازند. در چنین فضای هم می توان فرهنگ ها و سنن فراموش شده را به شهروندان یاد آوری کرد و هم با ابزار کنترل شده و ایمنی چهارشنبه سوری را برپا کرد. برای این امر منطقه 12 به عنوان پایلوت انتخاب شده که در صورت اثر بخش بودن آن از سال های آینده شهرداری متولی این امر شود.

وی همچنین یاد آور شد: یکی دیگر از مشکلات در این زمینه عدم برخورد قضایی و نبودن قانون بازدارنده در برخورد با فروشندگان مواد محترقه است. امروزه بسیاری از مواد محترقه خیلی راحت وارد می شوند ، خیلی راحت فروخته می شوند و خیلی راحت در اختیار افراد قرار می گیرند که بعضا همین مواد به ظاهر بی خطر حوادث بزرگی را به وجود می آورند.

آباد در پایان افزود:برگزاری این مراسم ها باید مانند گذشته در سطح خانواده ها و محلات رواج یابد و این اقدام نیز نیاز به فرهنگ سازی دارد هیچ فردی با چهارشنبه سوری مخالف نیست تنها باید شکل صحیح و پسندیده آن اجرا شود.