سعیده سادات خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما برای حضور در رقابت های لیگ دسته اول کبدی بانوان باشگاه های کشور اعلام آمادگی کرده بودیم و حتی برنامه ریزی انجام تمرینات و اردوی آماده سازی تیم را نیز انجام داده بودیم.

وی افزود: دختران کبدی کار قم به صورت منظم در تمرینات آماده سازی حضور می یافتند و قصد داشتیم یکی از تیم های موفق حاضر در پیکارهای این فصل لیگ دسته اول کبدی بانوان باشگاه های کشور باشیم اما در آخرین لحظات به خاطر نداشتن بودجه کافی اعزام نشدیم.

نایب رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: ما تیمی هستیم که در رقابت های لیگ برتر کبدی بانوان کشور حضور داشتیم اما به دلیل همین مشکلات در یکی دو سال اخیر افت کرده ایم و حتی جایگاه خود در لیگ برتر را از دست دادیم و به دلیل مسائل مالی نتوانستیم در لیگ دسته اول هم شرکت کنیم.

وی بیان داشت: سال 1392 تمام شد اما امیدوارم مسئولان ورزش قم برای سال جدید به شکل جدی تری به فکر ورزش کبدی باشند تا رشته ای که در چند سال اخیر مرتب برای ورزش قم عنوان کسب می کرد و در سطح کشور در جایگاه بالایی قرار داشت، از بین نرود.

خلیلی در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت های لیگ دسته اول کبدی بانوان کشور در تهران، ابراز داشت: این مسابقات با قهرمانی زنجان و راهیابی تیم های کبدی بانوان استان های زنجان، یزد، آذربایجان غربی و بستان خوزستان به لیگ برتر کبدی بانوان پایان یافت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کبدی، پنجمین دوره رقابت های لیگ دسته اول کبدی استاندارد بانوان باشگاه های کشور با حضور هشت تیم به مدت 4 روز در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار شد و با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

خلیلی افزود: این رقابت ها بصورت دوره ای در دو گروه 4 تیمی برگزار شد و در پایان مرحله مقدماتی در نهایت تیم های آذربایجان غربی و بستان خوزستان از گروه نخست و تیم های بانوان یزد و زنجان از گروه دوم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و جواز حضور در لیگ برتر را کسب کردند.

وی یادآور شد: در مرحله نیمه نهایی تیم زنجان موفق شد با شکست آذربایجان غربی به دیدار فینال راه پیدا کند، ضمن اینکه در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی بانوان کبدی کار یزدی توانستند با شکست بستان خوزستان حریف زنجان در دیدار نهایی شوند.

نایب رئیس هیئت کبدی استان قم بیان کرد: فینال مسابقات بین دو تیم یزد و زنجان برگزار شد که در پایان تیم زنجان موفق شد با نتیجه 48 بر 35 یزد را شکست دهد تا جام قهرمانی پنجمین دوره مسابقات را بالای سر ببرد و البته یزد با شکست مقابل زنجان دوم شد، آذربایجان غربی و بستان خوزستان نیز به عنوان سوم مشترک دست یافتند.