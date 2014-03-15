حراج حقوق شهروندان زاهدانی در بساط دستفروشان/ از فروش مار تا شوکر در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مراکز خرید اصلی زاهدان که از گذشته متاثر از پدیده سد معبر و ازدحام دستفروشان بوده است با رشد قارچ گونه بساط های دستفروشی و خودروهای عرضه کننده میوه و تره بار به ترافیک معابر شهری دامن زده و راه شهروندان را سد کرده است.

حقوق شهروندان در محاصره فروشندگان

با وجود اینکه مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار شهرداري زاهدان در اسفند ماه جاری اعلام داشت که دستفروشان مستقر در بازار رسولي و ساير بازارهاي سطح شهر ساماندهي و جمع آوری شدند اما زهرا اربابی یکی از شهروندان زاهدانی در بازار رسولی زاهدان در حالیکه به دستفروشان نشسته بر کف پیاده رو در این بازار اشاره دارد به خبرنگار مهر گفت: تعداد دستفروشان کم نشده که هیچ بلکه در این روز ها به اوج خود رسیده است.

وی افزود: با وجود اینکه پیاده روهای این بازار ازعرض بسیار کمی برخوردار است اما همین عرض کم نیز توسط دستفروشان پوشاک و فروشندگان به تسخیر درآمده است.

وی ابراز داشت: در زاهدان هیچ پیاده رویی از گزند دستفروشان در امان نیست و به دلیل ازدحام بیش از حد فروشندگان خیابانی تردد به سختی در این پیاده رو ها انجام می شود و حقوق شهروندان نادیده گرفته شده است.

وی افزود: پیاده روهای غیر همسطح و ناهوار و معابر باریک حتی اجازه استفاده از حمل یک کالسکه کودک را به خانواده ها نمی دهد و زحمت شهروندان در خرید شب عید را مضاعف کرده است.

نخاله های ساختمانی تهدیدی برای عابران

فرهاد بشارتی یکی از ساکنان خیابان طالقانی نیز در این رابطه افزود: شهرداری زاهدان با وجود اینکه حفاری در سطح شهر را ممنوع اعلام کرده است اما دست کارفرمایان را برای انسداد پیاده روها به منظور انباشت نخاله های ساختمانی باز گذاشته است و این بی توجهی به قیمت تهدید جان عابران پیاده تمام شده است.

وی در گفتگو با مهر ابراز داشت: بخش عمده ای از پیاده روهای این خیابان به دلیل ساختمان سازی به انبار ضایعات و نخاله های ساختمانی تبدیل شده است و لذا عابران و خانواده ها مجبور هستند که جان خود را بر کف دست گذاشته و از میانه خیابان تردد کنند.

وی گفت: کارفرمایان علاوه بر انباشت نخاله ها، پیاده روهای این خیابان را به کارگاه ساختمانی و جوشکاری تبدیل کرده اند.

وی ادامه داد: کارفرمایان حتی به این مقدار هم بسنده نکرده و با استفاده از بلوک های ساختمانی و آجر نسبت به ایجاد اتاقک های نگهبانی درمیان پیاده روها اقدام کرده و راه را بر شهروندان و خانواده ها سد کرده اند.

وی وجود این همه ناهنجاری و نادیده گرفتن حقوق شهروندان را ناشی از ضعف واحد های اجرایی در شهرداری عنوان کرد و افزود: متاسفانه هیچ سیستمی برای جمع آوری ضایعات ساختمانی و اهرمی برای برخورد با این معضل در این شهر وجود ندارد.

فروش مار و موش در معابر

ساناز حیدری یکی از معلمان بازنشسته آموزش و و پرورش نیز که برای خرید شب عید به همراه دختر و نوه اش سری به خیابان مصطفی خمینی زاهدان زده است می گوید: به طور معمول پیاده رو ها در تمامی شهر ها محلی برای گذراندن اوقات فراغت و یا ثبت خاطرات با هم بودن است که این حس در شهر زاهدان برای هیچ شهروندی تداعی نمی شود.

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در آستانه سال نو هر چند فروشندگان ماهی و سبزه به زیبایی های پیاده رو ها افزوده و مشکل سد معبر را از ذهن شهروندان دور می کنند اما فروش و به نمایش گذاشتن حیواناتی مانند مار، خرچنگ و موش در کنار خیابان و مقابل دیدگان کودکان کاری نادرست است که مسئولان نباید به راحتی از کنار این تخلفات بگذرند.

علی پودینه نیز در این رابطه گفت: کمتر شخصی را می توان یافت که به زاهدان سفر کرده باشد اما سری به بازار رسولی نزده باشد اما در کنار تمامی زیبایی هایی که این بازار سنی دارد افرادی وجود دارند که با نجوا کردن در گوش رهگذران و خانواده ها وحشت می فروشند.

وی اذعان داشت: افرادی بسیاری در این بازار سرگردان هستند که مخفیانه خود را به رهگذران رسانده و در گوش آنها زمزمه می کنند شوکر، اسپری فلفل !

وی ادامه داد: این سخنان موجب شده است تا ذهن بسیاری از خانواده ها به دلیل اینکه جوانشان به این وسایل خطر آفرین و خشونت بار دسترسی پیدا کند مشغول شود و احساس ناامنی کنند.

وی با بیان اینکه به اندازه کافی چهره استان منفی و خشن بازتاب داده شده است از مسئولان انتظامی خواست تا توجه جدی تری به این مقوله و این عرضه کنندگان ناهنجاری در جامعه داشته باشند.

ویترین ها یی از جنس سد معبر

هرمز شهری یکی دیگر از شهروندان زاهدانی که برای خرید پوشاک به خیابان شریعتی زاهدان مراجعه کرده است در گفتگو با مهر اظهار داشت: با وجود اینکه در این خیابان ها مغازه ها و فروشگاه ها دارای مساحت زیادی هستند اما مغازه داران محصولات خود را با استفاده از ویترین های متفاوت تا میانه پیاده رو را به اشغال خود درآورده و راه تردد را برای شهروندان سخت کرده اند.

وی ادامه داد: در خیابان امام خمینی(ره) نیز وضعیت بدتر از این خیابان است و در حال حاضر پیاده رو های این خیابان به نمایشگاه کیف و کفش و ادوات موبایل و فروشندگان سیگار تبدیل شده ست.

وی بیان داشت: عدم برخورد با مغازه داران متخلف موجب شده است تا آنها پیاده رو ها را سهم قانونی و صنفی خود بدانند و بخشی از پیاده رو و مقابل واحد صنفی خود را به دستفروشان اجاره بدهند و از این محل درآمد کسب کنند.

خیابانی با چهره میدان بار

سراوانی یکی دیگر از شهروندان زاهدانی نیز که به دلیل ازدحام بیش از حد گاری های عرضه میوه در خیابان امیرالمومنین زاهدان به ستوه آمده است افزود: این خیابان به دلیل وجود تعداد کثیر دستفروش ها و گاری های عرضه کننده میوه چهره ای مشابه میدان بار زاهدان به خود گرفته است.

وی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به رغم اینکه این خیابان با عرض بیش از 20 متر برای روان سازی ترافیک یک طرفه اعلام شده است اما ازدحام گاری های دستفروش به حدی است که به خصوص در شب هنگام امکان تردد بیش از یک خودرو در عرض این خیابان وجود ندارد.

وی افزود: بسیاری از شهروندان در تعجب هستند که چرا این مشکل با وجود اهرم های اجرایی از جمله پلیس راهنمایی و رانندگی و همچنین گشت های سیار اجرائیات شهرداری سال ها است که لاینحل مانده است؟

سد معبر با خودرو

میرمراد زهی یکی از کارمندان ادارات دولتی نیز در این رابطه افزود: بلوار بهداشت زاهدان سال ها است که به محل عرضه میوه و تره بار توسط خودرو های عبوری تبدیل شده است و این منظره حتی مناطق جدید شهر از جمله زیباشهر را تحت تاثیر خود قرار داده است و تا کنون اقدام موثری برای رفع این موضوع اندیشیده نشده است.

وی در گفتگو با مهر ابراز داشت: بسیاری از این خودرو ها ادعا می کنند که بابت توقف و فروش میوه در معابر عمومی به شهرداری حق توقف می دهند که اگر این موضوع صحت داشته باشد گناهی نابخشودنی است.

جامعه سنتی و فقر اقتصادی عامل مهم در سد معبر

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر زاهدان با بیان اینکه جامعه سنتی و همچنین فقر اقتصادی در استان دو عامل مهم در ایجاد و رشد پدیده دستفروشی در معابر شهری است اظهارداشت: حل این مشکل بنا به دلایل مختلف، کاری بسیار دشوار و زمان بر است.

پرویز سارانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: شرایط اقتصادی و اشتغالزایی در این استان با سایر نقاط کشور متفاوت است و لذا دستفروشی و دوره گردی تنها راه امرار معاش بسیاری از خانواده ها است و شاید همین نکته موجب شده است تا از برخورد سختگیرانه توسط شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه چهره به وجود آمده ناشی از حضور دستفروشان در معابر زاهدان برای شهردار و اعضای شورای شهر به هیچ وجه قابل قبول نیست ادامه داد: برای رفع این مشکل نیاز به همکاری شهروندان و فرهنگ سازی داریم.

سارانی بیان داشت: به همین منظور شهرداری به منظور ساماندهی دستفروشان نسبت به مکان یابی اقدام کرده است اما ساماندهی این همه دستفروش در مدت زمان کوتاه غیر ممکن بوده و لذا سیاست شهرداری در گام نخست به سمت کاهش تعداد دستفروشان است.

وی بیان داشت: هرچند که قیمت کالاهای عرضه شده توسط دستفروشان با مغازه دارها تفاوت چندانی ندارد اما همراهی و استقبال مردم از بساط آنها کار برخورد و رفع این مشکل را سخت تر کرده است.

وی واحد های صنفی در هسته مرکزی شهر را در دامن زدن به این موضع مقصر دانست و افزود: متاسفانه بسیاری از واحد های صنفی بخشی از حریم مقابل مغازه خود را اجاره می دهند که برخورد با این تخلفات باید از طریق مجامع صنفی انجام شود.

وی گفت: شهرداری زاهدان با الگو گیری از طرح موفق همیار پلیس در نظر دارد تا با همکاری آموزش و پرورش در آینده ای نزدیک طرح گسترده آموزش شهروندی را دستور کار قرار دهد تا برای صیانت و حفاظت از حقوق شهروندی دانش آموزان نیز به عنوان شهریار در توسعه شهر خود سهیم شوند.

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گزارش: بابک رحیمیان