صبای قم بر نفت و گاز گچساران غلبه کرد/ شکستن طلسم ناکامی ها بعد از 12 هفته

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از بازی های هفته شانزدهم لیگ برتر هندبال روند رو به رشد تیم هندبال صبای قم ادامه یافت و این تیم با حضور تمام مهره های کلیدی خود سرانجام طلسم ناکامی های متوالی را شکست.

شاگردان امیرحسین صفوی این هفته با کسب برتری در دیدار خارج از خانه برابر نفت و گاز گچساران، بازی‌های هفته شانزدهم لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور را با پیروزی و یک پله صعود در جدول رده بندی به پایان رساندند.

هفته شانزدهم یا پنجم از دور برگشت بازی‌های فصل جاری لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور شامگاه بیست و سومین روز اسفند ماه با برگزاری دو مسابقه تمام شد و طی آن تیم هندبال صبای قم در دیداری خارج از خانه موفق به شکست تیم هندبال نفت و گاز گچساران شد.

هندبالیست های قمی به عنوان تیم رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر هندبال در تیم صبای قم در حالی که در این دیدار در مقابل دیدگان تماشاگران حریف بازی می‌کردند، در مجموع بازی بسیار خوبی در مقابل حریف سرسخت خود ارائه کردند و در دیداری که به نظر می‌رسید برای صبای سخت و دشوار باشد، با حساب 29 بر 24 یک پیروزی دلچسب کسب کردند.

در این مسابقه که از جذابیت بسیار بالایی برخوردار بود و دو تیم در تمام لحظات مسابقه جدالی نزدیک و نفس‌گیر داشتند، ماهان تندیس اگر چه دلهره و اضطراب باخت های گذشته را احساس می کرد و کاملا محتاط بود اما این بار این اتفاق رخ نداد و هندبالیست های صبای قم توانستند با کسب برتری در این دیدار به ناکامی های اخیر پایان بدهند.

شاگردان امیرحسین صفوی در مقابل تیم هندبال نفت و گاز گچساران به دومین پیروزی خود در دیدارهای این فصل دست یافته و با تلافی شکست بازی نیم فصل اول مقابل تیم هندبال مردان نفت و گاز گچساران، پیروزی ارزشمندی را برای خود در لیگ برتر رقم زده و خود را با یک پله صعود در جدول رده بندی به مکان هشتم جدول بردند.

گفتنی است: تیم هندبال صبای قم با کسب این پیروزی 6 امتیازی شد و با این تعداد امتیاز به عنوان تیم هشتم جدول رده‌بندی رقابت های این دوره لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور خود را از خطر سقوط به لیگ دسته اول هندبال دور کردند.

