مسئولیت پذیری از خصوصیات جامعه اسلامی/ همه باید برای رفع مشکلات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی خمینی عصر جمعه در یادواره شهید گمنام روستای مانی سرچشمه، با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار داشت: از خداوند می خواهیم به حق این صدیقه شهیده همه ما را عاقبت به خیر گرداند. اینجا محلی است که نام و یاد شهدا برده می شود خصوصا شهید گمنامی که شهید همه ملت است.

وی با تأکید بر اینکه یاد شهدا را باید زنده نگه داریم، افزود: در این زمان که ایام شهادت حضرت فاطمه (س) است تلاش کنیم که رهروان شایسته ای برای آنها باشیم.

احکام الهی نزد ما امانت هستند

نوه امام راحل (ره) با اشاره به اینکه در فقه یکی از واجبات امانت است، بیان داشت: وقتی که چیزی را از کسی امانت می گیریم واجب است که آن را به صاحبش برگردانیم، در روایات نیز بر این مسئله بسیار تأکید شده است.

حجت الاسلام خمینی با بیان اینکه مسئله امانت حتی گاهی صفتی برای شخص می شود و او را امین می خوانیم، تصریح کرد: عرفای ما وقتی به این بحث می پردازند علاوه بر معنای ظاهری به معنای باطنی اش نیز توجه کردند و دو معنا را برای آن در نظر گرفته اند.

فرزند یادگار امام خمینی (ره) در بیان یکی از معانی امانت، گفت: یکی از معانی امانت که عرفا به آن اشاره کرده اند احکام الهی هستند. احکام الهی در دو حیطه احکام فردی و اجتماعی ظهور و بروز می کند.

حجت الاسلام خمینی در همین زمینه اظهار داشت: یکی از دلایلی که امام خمینی (ره) قیام خود را برپا کردند و یکی از ادله ای که حکومت دینی را مطرح کردند این بود که اسلام منحصر به احکام فردی نیست و بسیاری از احکامش اجتماعی است.

وی با بیان این مطلب که تک تک روابط اجتماعی ما بدون حکومت نمی تواند بروز کند، تصریح کرد: یکی از ادله امام (ره) برای اثبات حکومت اسلامی و ولایت فقیه همین مسئله است.

نباید گذاشت احکام خدا فراموش شوند

حجت الاسلام خمینی امر به معروف و نهی از منکر را بر همین مبنا دانست و افزود: امر به معروف و نهی از منکر که در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است از همین موضوع سرچشمه می گیرد که تمامی مسلمانان نسبت به پیاده کردن و جریان داشتن احکام الهی وظیفه دارند.

نوه امام راحل (ره) تأکید کرد: با امر به معروف و نهی از منکر خدای نکرده نباید گذاشت احکام الله و امانتهای الهی فراموش شوند.

وی در این زمینه ادامه داد: احکام اقتصادی، احکام سیاسی و احکام اقتصادی اسلام نزد ما امانت هستند.

شهیدان بهترین امانت داران بودند

فرزند یادگار امام خمینی (ره) به سخنی از امام راحل (ره) مبنی بر اینکه تمام اعضاء و جوارح و قوای ما امانات حق هستند، اشاره کرد و گفت: ما خیال می کنیم که دست و پا و اعضاء و جوارح ما برای خودمان است در حالی که آنها امانت الهی دست ما هستند و ما حق نداریم در استفاده از دست، پا، گوش، زبان و دیگر اعضاء خیانت کنیم.

حجت الاسلام خمینی با تأکید بر اینکه خداوند مالک جسم و جان ما است، بیان داشت: اگر توان داشته باشیم که برای خلق خدا کاری را انجام دهیم اما این کار را انجام ندهیم خیانت در امانت الهی کرده ایم و باید در مقابل خونهای شهدا پاسخ دهیم که چگونه عمل کرده ایم.

وی تصریح کرد: احکام الهی و اعضاء و جوارح امانت الهی نزد ما هستند و لذا ما باید طبق دستورالعمل خدا از اعضاء خود استفاده کرده و طبق احکام پیش رویم.

نوه امام راحل (ره) شهدا را بهترین امانت داران نامید و اظهار داشت: بهترین کسانی که با بهترین شکل توانسته اند امانت الهی را به خدا بازگردانند شهیدان هستند و شهدا اعضاء و جوارح خود را در راه حفظ دین و احکام الهی بازگرداندند.

وی به روایات متعدد درباره فضل شهید اشاره کرد و ابراز داشت: ما باید مراقب اعضای خود و امانت های خدا باشیم چرا که در جهان آخرت پاسخ دهیم که نسبت به اعضای خود چه کرده ایم.

دفاع از دین برای همه است/ در جامعه اسلامی همه مسئول هستند

حجت الاسلام خمینی در بخش دیگری از سخنان خود دفاع از دین را برای همه دانست و گفت: در بحث دفاع از دین خداوند این موضوع را از همه خواسته است و در دفاع از دین تفاوتی بین زن و مرد و پیر و جوان و مقام بالا و مقام پایین نیست. امام (ره) نیز بر آموزشهای دفاعی به زنان هم استدلال داشتند.

فرزند یادگار امام خمینی (ره) تصریح کرد: از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی این بود که وقتی جنگ شد مسئولین پا به پای مردم به صحنه آمدند. از رهبر معظم انقلاب، رئیس مجلس، فرماندهان سپاه و شخصیتهای برجسته کشوری در جنگ تحمیلی سابقه حضور دارند. این مسئله در مورد فرزندانشان نیز صدق می کند.

وی در همین زمینه ادامه داد: لذا حضرت فاطمه (س) مهمترین شخصیت عالم امکان وقتی پای حفظ ارزشهای اسلامی به میان آمد در مقابل ظلم به ولی زمان می ایستد و در این راه به شهادت می رسد.

نوه امام راحل (ره) با تأکید بر این مطلب که در جامعه اسلامی همه مسئول هستیم و هیچکس نمی تواند بگوید من مسئول نیستم، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) وقتی با شرایطی مواجه می شود که باید در مقابل ظلم بایستد ولو به قیمت از دست دادن جانش دریغ نمی کند.

حجت الاسلام خمینی به خطبه حضرت فاطمه (س) در مسجد رسول الله اشاره کرده و گفت: آن حضرت در این خطابه به گونه ای سخنرانی می کند که کسی که اندک آگاهی نسبت به ادبیات عرب داشته باشد انگشت به دهان می ماند.

وی با بیان اینکه مسئله فدک مسئله ای برای تاریخ تشیع است، اضافه کرد: اگر آن زمان فدک را در اختیار حضرت فاطمه (س) قرار می دادند اهل بیت (ع) قدرتی پیدا می کردند تا هر چه سریعتر عنان کار را در دست بگیرند اما دشمنان اسلام این کار را نکردند.

صنعت مس 24 کبوتر خونین بال به انقلاب هدیه کرده است

مشاور فرهنگی مجتمع مس سرچشمه نیز در سخنانی در این مراسم با خیرمقدم به نوه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ولایتمداری مردم سخت کوش سرچشمه اشاره کرد و گفت: مردم ولایتمدار شهر سرچشمه و پرسنل سخت کوش مس سرچشمه از ابتدای انقلاب پا به پای فرامین نورانی امام (ره) حرکت کرده اند و همگام و همراه با ملت بوده اند.

حجت الاسلام عبدالرضا کرمی افزود: تقدیم 24 کبوتر خونین بال از صنعت مس به انقلاب در طول جنگ تحمیلی نمونه ای از این مدعاست.

وی بیان داشت: در منطقه سرچشمه سه شهید گمنام مدفون هستند که یک شهید در روستای مانی و دو شهید دیگر در شهر سرچشمه هستند و خدا توفیق داده که از روح بلند آنها کمک گرفته و از این فضای معنوی استفاده کنیم.

حجت الاسلام کرمی همچنین حضور با برکت رهبر معظم انقلاب در شهر سرچشمه در سال 84 را فراموش نشدنی دانست.