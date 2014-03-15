مجید سریزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اخبار فراخوان فرصتهای سرمایه گذاری با عنوان "برد- برد" در استان البرز با بیان اینکه مبنای این فراخوان توسعه متوازن استان است، اظهار داشت: در این طرح شناسایی پتانسیل های البرز بر اساس ظرفیت های هر شهرستان و تصمیم گیری به فراخور فرصت و امکانات مدنظر است.

وی گفت: با اسقبال خوب سرمایه گذاران تاکنون هزار و 400 پروژه در حوزه های مختلف عمرانی، گردشگری، کشاورزی، صنعتی و... ثبت شده که سرمایه ای 12 هزار میلیارد تومانی برای استان به دنبال دارد.

سریزدی افزود: همچنین سه هیئت خارجی برای سرمایه گذاری در این طرح فراملی مذاکرات و رایزنی هایی انجام داده اند که نشان می دهد سرمایه گذاری در این استان رهآوردهای خوبی به همراه خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز با بیان اینکه در همایش فرصت های برد برد در واقع از سند توسعه استان رونمایی می شود، یادآور شد: آثار سرمایه گذاری در بخشهای مختلف البرز که موجب تحرک و پویایی اقتصاد این استان می شود، در سالهای آینده بیشتر مشخص می شود.

به گفته سریزدی اعلام سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران نشان از حسن اعتماد به استانداری البرز است، ایجاد این اعتماد به نحوی بوده است که حتی برخی سرمایه‌گذاران اعلام می‌کردند زمینی با مشخصات ویژه‌ای دارند اما طرحی برای سرمایه‌گذاری ندارند یا سرمایه‌گذاران دیگری میزان هزینه خود را برای سرمایه‌گذاری اعلام کرده و خواستار طرح بودند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز اعلام کرد: همه‌ طرح‌ها و ایده‌ها در همایش اردیبهشت 93 معرفی و برای آنها تصمیم نهایی گرفته می‌شود.