2600 کیلوگرم گوشت مرغ در قزوین معدوم شد

عيسي غياث يزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین در راستاي نظارت مستمر و متمرکز و همچنین کنترل بار میکروبی فرآورده های خام دامی در کشتارگاه های طیور و مراکز بسته بندی، اقدام به اجرای طرح پایش فرآورده هاي خام دامي در سطح شهرستان کرده است.

وی افزود: در این طرح که بصورت ماهیانه و تصادفی اقدام به اخذ نمونه از کشتارگاه های طیور و مراکز بسته بندی براي اندازه گیری بارمیکروبی می شود، نمونه ها بلافاصله با تخصیص کد رهگیری براي انجام آزمايشات مربوطه به آزمایشگاه مرجع كنترل كيفي مواد غذايي با منشاء دامي اداره کل دامپزشکی استان قزوين ارسال می شود.

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان قزوين همچنين با اشاره به تشديد نظارتهاي بهداشتي دامپزشكي در روزهاي پاياني سال گفت: در راستای اقدامات نظارتی و پایش کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی شهرستان، پس از اخذ نمونه از یکی از کشتارگاه های شهرستان و اعلام نتایج آن مبنی بر غیر قابل مصرف بودن فراورده تولیدی، شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین اقدام به معدوم سازي بیش از دو هزارو600 کیلوگرم گوشت مرغ كه قابليت مصرف انساني را نداشت اقدام کرد.

يزدی افزود: كارشناسان شبكه دامپزشكي شهرستان قزوين بازدیدها و نمونه برداری های سرزده از واحدهای تولیدی وعرضه رادر دستور كار دارند.

اين مسؤل دامپزشكي در پايان به شهروندان توصيه كرد براي خريد مرغ به تاريخ توليدوانقضاءدرج شده روي بسته بندي مرغ دقت کرده و از خريد مرغهاي فله يا مرغهايي كه تاريخ انقضاء آنها مخدوش بوده يا ناخوانا است خودداري کنند و در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را ازطريق سامانه ارتباطي:1512 با اداره كل دامپزشكي استان قزوين در ميان بگذارند.