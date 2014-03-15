ترانزیت سوخت از مرزهای کرمانشاه افزایش می یابد/ خسارت ناشی از تردد نفتکش ها را قبول داریم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه، ابراهیم رضایی استانداری کرمانشاه اولین نشست مطبوعاتی خود با مدیران مسئول، سرپرستان و خبرنگاران خبرگزاریها و روزنامه های استان برگزار کرد.

این نشست در حالی انجام شد که استاندار کرمانشاه برنامه ها و طرحهای انجام گرفته در این چندماه مدیریت خود در استان را در پاسخ به سئوالات خبرنگاران مطرح و به سوالات پاسخ داد.

در ابتدای این نشست، استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه خبرنگاری از شغل های سخت و زیانبار محسوب می شود، اظهار داشت: از روز اولی که به عنوان استاندار وارد شهر کرمانشاه شدم از افراد صاحب نظر و کارشناس مشاوره گرفتم تا بیشتر و بهتر با کرمانشاه و مشکلات و معضلاتش آشنا شوم.

رضایی در ادامه سخنان خود از نوع نگاه دولت یازدهم به گروه ها سخن گفت و افزود: تاکنون با طیف ها و گروه های مختلفی در استان جلسه و ملاقات داشته ام که این نشان می دهد دولت یازدهم در تصمیم گیری خود از جناح و حزب گرایی دوری می کند.

بیان مشکلات استان کرمانشاه از دیگر زوایای سخنرانی استاندار بود.

رضایی تاکید کرد: درک شرایط کرمانشاه کاری مشکل نبود و در بدو ورودم به این استان، چند پارامتر همانند نرخ بیکاری و... را در نظر گرفتم که تا حدی زیادی از وضعیت کنونی این خطه آگاه شدم.

وی با اشاره به اینکه بیکاری کرمانشاه از درصد بسیار بالایی در کشور برخوردارست، گفت: مدیران گذشته استان چه بومی و چه غیربومی برای رفع مشکل بیکاری به نوبه خود تلاش داشته اند، ولی برخی از شرایط و مشکلات عمومی، همانند بحث 8 سال جنگ تحمیلی، نبود صنایع مادر و اساسی در استان، از بین رفتن زیرساختهای صنعتی و... نقش بسیار مهمی در آمار 35 درصد بیکاری کرمانشاه داشته اند.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: یکی از مشکلات این استان خروج نیروهای شایسته بومی از کرمانشاه بوده است که این مهم ضربه بسیار سختی با این منطقه وارد آورده است و بسیاری از فرصتها را از استان گرفته است.

پروژه های نیمه تمام مشکل اصلی کرمانشاه

رضایی به سفر رئیس دولت نهم و دهم به کرمانشاه هم اشاره داشت و گفت: دکتر احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری خود 3 بار به استان کرمانشاه سفر داشت که در این سفرها طرحها و پروژه های زیادی افتتاح و یا کلنگ زنی شده اند که تعداد پروژه های نیمه کاره به جای مانده از این دو دولت به مشکل اصلی استان تبدیل شده است.

وی ادامه داد: برای تکمیل و به سرانجام رساندن آنها نیازمند اعتبارات لازم هستیم و تامین همین اعتبار برای ما مشکلی اصلی شده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه اولویت دولت یازدهم اتمام پروژه های با پیشرفت 80 درصد است، اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به استان فصلی خوب و به یادماندنی برای کرمانشاه و خطه غرب به شمار می رود. در این سفر بیش از 5 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای استان تعهد شد که بیش از 75 درصد از این اعتبارت در حوزه معاونت ریاست جمهوری قرار داشت.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از 40 درصد اعتبارات سفر رهبری محقق شده است و تلاش ما این است که مابقی اعتبارات در نظر گرفته شده که در حیطه دولت قرار دارد را عملیاتی کنیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود به سفر آیت الله لاریجانی به استان اشاره کرد و گفت: در سفری که رییس قوه قضائیه به این استان داشتند، مشکلات کرمانشاه را به ایشان اعلام کردم و ایشان نیز قول مساعد دادند که مشکلات مذکور را به مقام معظم رهبری منتقل خواهند کرد.

رضایی با اشاره به اینکه تحقق اعتبارات سفر رهبری به استان کرمانشاه باعث تحول بسیار مهمی در منطقه خواهد شد، اظهار داشت: محور و سیاست مدیران دولت، حول سخنان مقام معظم رهبری که استان باید جهشی حرکت کند می چرخد.

مدیریت ارشد استان در ادامه با اشاره به اینکه در روزهای اول ورود به کرمانشاه به فرمانداران اعلام کردم که ظرفیتها و پتانسیل های کرمانشاه را باید شناسایی کنند، افزود: نشستهای بسیاری با بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی کرمانشاه برای استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی داشته ام و خوشبختانه این بخش نیز از این جلسات به خوبی استقبال کرده است و پروژه های بسیاری برای استان کرمانشاه تعریف شده است.

استاندار کرمانشاه به سه پروژه مهم بخش خصوصی در استان اشاره داشت و تاکید کرد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در اسلام آبادغرب، قصرشیرین و شهر کرمانشاه از جمله پروژه ها و طرحهای مهم بخش خصوصی است که به نظر می رسد ابعاد این پروژه در شهر کرمانشاه بسیار گسترده تر است.

کرمانشاه سومین استان بیکار کشور

رضایی به برخی از مشکلات استان اشاره کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که استان کرمانشاه همچنان مکان سوم بیکاری در کشور را در اختیار دارد و تاسف بار تر اینکه در بحث طلاق و خودکشی نیز جزو استانهای نخست محسوب می شویم که برای برون رفت از این وضعیت نیازمند بسیج همگانی نیروها و سرمایه های استان هستیم.

وی در ادامه وضعیت کشاورزی استان با توجه به ظرفیتهای کرمانشاه را نامناسبت عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از 80 درصد از اراضی کشاورزی در استان دیم هستند که این ضعف عمده ای در بخش کشاورزی قلمداد می شود و متاسفانه واحد سطح آبی اراضی استان کم است و تلاش می کنیم با برنامه ریزی که با جهاد کشاورزی داشته ایم با اصلاح این رویه و وضعیت، در آینده زمینه اشتغال برای 170 هزار نفر را مهیا کنیم.

استاندار کرمانشاه تحقق این تعداد اشتغال را در اجرای دو برنامه عنوان کرد و گفت: اولین کار در بخش کشاورزی این است که اراضی دیم را آبی کرده و راندمان محصولات آن را بالا ببریم و دوم اینکه بتوانیم از مقدار آب موجود در استان استفاده بهینه و حتی ذخیره داشته باشیم.

مدیریت ارشد استان عنوان داشت: هدف ما این است که بتوانیم تولیدات کشاورزی استان کرمانشاه را از سالیانه 4 میلیون تن به 8 میلیون تن در سال برسانیم.

رضایی با اشاره به اینکه کرمانشاه در بسیاری از شاخص ها از میانگین کشوری پایین تر است، بیان داشت: بیش از 2 هزار هکتار بافت فرسوده در استان کرمانشاه داریم که این رقم در مقایسه با دیگر نقاط کشور بسیار بالاتر است و همین امر باعث شده که نتوانیم بسیاری از پروژه های شهری را در کرمانشاه عملیاتی کنیم.

55 درصد صادرات ایران به عراق از طریق بازارچه پرویزخان

استاندار کرمانشاه در ادامه به بازارچه های مرزی استان نیز اشاره داشت و گفت: آمارها نشان می دهد که بیش از 55 درصد از کل صادرات ایران به عراق از طریق بازارچه پرویزخان انجام می گیرد، ولی با این وجود در این بازارچه شاهد بسیاری از مشکلات زیرساختی هستیم که حل این معضلات باید در اولویت کاری دولت قرار بگیرد.

رضایی افزود: تا قبل از این ایجاد صفوف ترانزیت در بازارچه پرویزخان به معضلی لاینحل تبدیل شده بود، ولی خوشبختانه در حال حاضر ما شاهد هیج صف ترانزیت در این بازارچه نیستیم.

وی با اشاره به اینکه وضعیت پالایشگاه "آناهیتا" تقریبا معلوم شده است، عنوان کرد: برای حل مشکل احداث پالایشگاه آناهیتا با مسئولان وزارت نفت و همچنین نمایندگان استان جلسه و رایزنی های بسیاری داشته ایم. دو هفته قبل در دیداری که با زنگنه وزیر نفت داشتم، ایشان برای احداث این پالایشگاه در کرمانشاه قول مساعد داده اند.

استاندار کرمانشاه به دیگر طرحهای اقتصادی در استان اشاره داشت و گفت: بعد از مدتها طرح احداث کارخانه خودروسازی در شهرستان صحنه دوباره مطرح شده است و خوشبختانه برنامه هایی در این راستا نیز صورت گرفته است و ما به دنبال آن هستیم که برای این کارخانه برند خاص و معتبری تعریف و تعیین کنیم.

رضایی اظهار داشت: یکی از مهمترین طرحهای استان و حتی کشور، اجرای طرح گرمسیری در کرمانشاه است. در صورت اجرایی شدن این مهم بیش از 70 هزار هکتار از اراضی دیم این منطقه به آبی تبدیل می شود که این تحول شگرفی در بخش کشاورزی کرمانشاه و حتی کشور به دنبال خواهد داشت و در حال حاضر بنیاد مستضعفان در بیش از 4 هزار هکتار از این مقدار وارد فاز اجرایی شده است.

در ادامه این نشست خبرنگاران هریک سئوالات خود را با استاندار کرمانشاه مطرح کردند.

رضایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر بحث کار جهشی در دولت یازدهم، گفت: مردم باید در این مهم وارد میدان شوند، یعنی بخش خصوصی باید دست به کار شود، البته با توجه به اینکه برخی از کشورهای مقروض به ایران همانند چین در حال پس دادن بدهی های خود هستند از این ظرفیتها هم برای تحقق کار جهشی می توانیم بهترین استفاده را ببریم.

خبرنگار دیگری به مسایل و معضلات فرهنگی در استان اشاره داشت و راهکار برون رفت از این وضعیت را از استاندار کرمانشاه پرسید. رضایی در پاسخ به این سوال گفت: در بحث فرهنگی استان نشستهای بسیاری با صاحب نظران داشته ایم و ما به دنبال ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی در کرمانشاه هستیم.

استاندار کرمانشاه افزود: نباید گویشها و فرهنگهای محلی را تهدید قلمداد کنیم بلکه آنها خود یک فرصت محسوب می شوند

یکی دیگر از سئوالات مطرح شده، درباره ملاک تعیین مدیران در دولت یازدهم بود. استاندار کرمانشاه در این زمینه اظهار داشت: حرکت دولت یازدهم در مسیر اعتدال است و کار ما نیز در چارچوب دولت دکتر روحانی صورت می گیرد، یعنی نه چپ هستیم و نه راست و تاکنون نیروهایی که انتخاب کرده ایم در این مسیر اعتدال هستند و با دولت تدبیر و امید هم خوانی دارند.

وی افزود: ما به استان کرمانشاه نیامده ایم که هرچه هست را درو کنیم، بلکه دقیقا به دنبال پیاده کردن سیاستهای دولت روحانی هستیم.

استاندار کرمانشاه در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره برنامه دولت در بحث اقتصاد مقاومتی، گفت: از همان روز اول به دستگاههای دولتی درباره اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردیم و اعلام کردیم که مدیران در این حوزه برنامه هایی را که دارند بیان کنند و انشاالله از سال آینده حرکت گسترده ای در این مسیر انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی به فرموده مقام معظم رهبری صرفه جویی صرف و مصرف نکردن نیست، بلکه استفاده بهینه و مناسب از امکانات است.

رضایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره موضوع کشف میادین نفتی در سومار، گفت: درباره این موضوع برخی از دوستان حرفها زده اند، ولی تاکنون از مقدار و ارقام موجود در این میادین سخنی به میان نیامده است، ولی اگر این میزان که برخی می گویند باشد، بی شک اجرای این طرح در اولویت استان قرار می گیرد.

یکی دیگر از خبرنگاران به موضوع منوریل و سرانجام این طرح اشاره کرد و آینده این برنامه را از استاندار کرمانشاه جویا شد.

استاندار کرمانشاه در توضیح این سئوال، گفت: قبل از آمدن بنده به استان کرمانشاه این طرح در حال انجام بود. در نشست هایی که با مسئولان امر و حتی معاون وزیر داشته ام مقرر شده است که منوریل کرمانشاه در محوطه تاق بستان به صورت زمینی یا همان قطار شهری احداث شود و بعد از آن هم به صورت هوایی تا میدان آزادی امتداد پیدا کند و بعد از این مسیر هم باید به صورت زیرمینی یا همان مترو ادامه یابد.

تعداد خودروهای ترانزیت سوخت را افزایش می دهیم

رضایی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره بحث افزایش تزانیت در استان کرمانشاه گفت: بحث ترانزیت یکی از بحثهای مهم اقتصادی استان است، ما به آسیب رساندن موضوع ترانزیت به زیرساختها اذعان داریم ولی نباید بحث درآمدزایی آن را فراموش کنیم، زیرا در صورت افزایش تزانیت می توانیم در طول این مسیر شغلهای بسیاری را برای افراد جویای کار ایجاد کنیم.

استاندار کرمانشاه گفت: ترانزیت سوخت برای دولت در آمدهایی هم دارد و اینگونه نیست که فقط زیان ها مطرح باشد البته برنامه هایی را هم مثل طرح تانک فار در دستور کار داریم که طی آن کامیون های عراقی سوخت را از مرز تحویل تانکرهای ایرانی دهند.

وی با تآیید پرسش خبرنگار مهر مبنی بر در دستور کار بودن افزایش تعداد تردد تانکر های نفتکش عراقی از 200 کامیون در روز به 700 دستگاه، اظهار داشت: هیچ بعید نیست که تعداد این تردد ها از 700 دستگاه هم بیشتر شود.

گفتنی است خبرگزاری مهر در گزارش های متعددی مثل دخل ترانزیت سوخت به خرجش نمی ارزد در خصوص عدم پرداخت حق ترانزیت به ایران و محروم ماندن استان کرمانشاه از سود حاصله از این ترددها مباحثی را منتشر کرده در آینده نیز در این خصوص مطالبی منتشر خواهد شد.

همچنین تعدادی از رسانه ها در این نشست با استناد به سوال خبرنگار مهر پاسخ استاندار کرمانشاه را قانع کننده ندانستند.

لغو تودیع و معارفه فرمانداران دلایل متعددی دارد

رضایی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره علت لغو برخی از تودیع و معارفه فرمانداران شهرستانها، گفت: در زمان آمدن به کرمانشاه کار را با همان مدیران سابق انجام داده ایم یعنی عجله ای برای تغییر نداریم و بعد از شناخت اقدام به تغییر برخی از مدیران کرده ایم، و الان به جرات می گویم که با تغییر 4 معاونت در استاندار کرمانشاه احساس می کنم که چهار استاندار در کنار بنده حضور دارند که این باعث دلگرمی من می شود.

وی افزود: لغو مراسم تودیع و معارفه برخی از فرمانداران دلایل بسیاری دارد سعی و تلاش ما این است که این برنامه ها را به بعد از تعطیلات سال نو موکول کنیم و کسانی که را برای پست فرمانداری در شهرستانها انتخاب کرده ایم از بهترین افراد بوده اند.

از نیروهای اصولگرا استفاده می کنم/ حوادث 88 تأسف آور بود

استاندار کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره به کار گرفتن یا نگرفتن نیروهای اصولگرا در دولت یازدهم و موضع استاندار در باره فتنه سال 88، اظهار داشت: دید ما دید دکتر روحانی است، در این باره همه مدیران تعهد دارند و رفتار ما هم همین خواهد بود و بی شک در مسیرمان حتما از نیروهای اصولگرا استفاده خواهیم کرد.

وی در باره حوادث فتنه سال 88 گفت: اتفاقاتی که در انتخابات سال 88 رخ داد حقیقتا تاسف بار بود، چیزی که برای ما و ملت ایران مهم است اتحاد و وفاق ملی است. اینکه هم بتوانیم نسبت به هم گذشت داشته باشیم، امری مفید و سازنده برای کشور است.

رضایی افزود: بهتر است با این مسئله به طریقی کنار بیایم و موضوع را پشت سر بگذاریم و به آینده روشن فکر کنیم. بنده خود شخصا به دنبال وفاق و اتحاد در جامعه هستم تا جایی که چند روز پیش با برخی از اصولگرایان کرمانشاه و دوستان حزب الله جلسه ای داشته ام.

وی ادامه داد: حوادث سال 88 خسارت ها و هزینه های زیادی برای کشور داشت که باید با نگاه به آینده به فکر فضایی روشن برای کشور باشیم.

استاندار کرمانشاه در جواب به گله مندی یکی از خبرنگاران مبنی بر پاسخگو نبودن مدیران استان، گفت: مدیران موظف هستند که به رسانه ها پاسخگو باشند و آمارهای درست در اختیار رسانه ها قرار دهند، البته از رسانه ها هم درخواست داریم که حریم شخصی افراد را رعایت کنند و به بیان واقعیات بپردازند.

رضایی در ادامه در پاسخ به خبرنگار یکی از رسانه ها درباره جلسه با استانداران سابق، گفت: جلسه ای که با استانداران سابق داشته ایم، آنگونه که شما می گویید به هیچ وجه صوری نبوده است، بلکه هدف از تشکیل این جلسه شناخت بیشتر از استان و نیز استفاده از تجربیات این دوستان بوده است.

شیوع سرطان در کرمانشاه

خبرنگار دیگری در این نشست به گزارش تکان دهند خبرگزاری مهر درباره موضوع ترانزیت اشاره داشت و از استاندار کرمانشاه در این باره توضیح خواست. رضایی در پاسخ به این خبرنگار گفت: همانطوری که گفته شد بحث ترانزیت معضلاتی به دنبال دارد،‌البته نباید از درآمدهای آن نیز غافل شویم، هر آنچه که دولت تصمیم بگیرد ما نیز ملزم به اجرای آن هستیم.

وی در پاسخ به دیگر سئوال این خبرنگار، اظهار داشت: موضوع شیوع سرطان در استان کرمانشاه امری بوده است که قبل از بنده وجود داشته و من آن را با خود به این استان نیاورده ام، اگر این موضوع که شما اعلام می دارید وضعیت ابتلا به سرطان در کرمانشاه بسیار بالاست، صحت داشته باشد، در اولین فرصت مدیران این بخش را ملزم به پیگیری این موضوع خواهم کرد.

استاندار کرمانشاه در پاسخ به سئوال خبرنگار یک رسانه درباره وضعیت مسکن مهر در استان، گفت: اجرای طرح مسکن مهر در استان کرمانشاه بی شک بی نقض نبوده است، به همین خاطر تیمی را برای رصد این مشکلات در استان مامور کرده ایم و حتی در این باره از مشاور وزیر راه و شهرسازی نیز به کرمانشاه دعوت کرده ایم.

یکی از خبرنگاران از استاندار کرمانشاه پرسید که برخی از فعالان از اعمال نفوذ برخی از افراد بر روی تصمیم گیری های مدیریت ارشد استان سخن می گویند.

استاندار کرمانشاه در پاسخ به این شایعه گفت: اگر حرف افراد غیرمنطقی و غیر اصولی باشد هرگز نخواهم پذیرفت و اگر هم منطقی و عقلانی باشد بی شک از نظرات دوستان استفاده می کنیم و البته این را می گویم که تاکنون نمایندگان استان را با همراهی و تعامل داشته اند و ما نیز با آنها چنین برخوردی داشته ایم.

