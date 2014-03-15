رویای صعود راهیان کرمانشاه به لیگ برتر فوتبال از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال راهیان کرمانشاه و مس رفسنجان عصر جمعه در ورزشگاه انقلاب به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این تیم مهمان بود که در یک دیدار تماشایی و منطقی موفق شد میزبان کرمانشاهی خود را شکست دهد و سه امتیاز شیرین از دیار زاگرس نشینان را کسب کند.

در این مسابقه گل های راهیان توسط حسن رحمان زاده در دقیقه 67 و آمینو آچیله در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

راهیان با این شسکت نوار پیروزی های خانگی این تیم پاره شد و پس از پنج پیروزی متوالی خانگی سرانجام طعم تلخ شکست را چیشد.

راهیان کرمانشاه با این شکست 30 امتیازی باقی ماند تا با دو پله سقوط در مکان هفتم جدول رده بندی گروه دوم قرار گیرد، از سوی مقابل مس با این پیروزی شیرین توانست با 32 امتیاز و دو پله صعود جای راهیان را در مکان پنجم بگیرد.

در همین رابطه مدیرعامل راهیان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز تاسف از باخت خانگی این تیم مقابل مس رفسنجان، اظهار داشت: این شکست خانگی در حالی رقم خورد که ما در پنج مسابقه خانگی قبلی به برتری رسیده بودیم.

سلمان کریمی افزود: موقع بسیار بدی این شکست را پذیرا شدیم چرا که اگر می توانستیم به برتری برسیم در دو مسابقه آینده شانس بالایی برای موفقیت داشتیم که متاسفانه این فرصت از دست رفت.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد تیم راهیان در فصل آینده بتواند با انسجام بیشتری در مسابقات ظاهر و با حمایت مسئولین بتواند به هدف خود که صعود به لیگ برتر است، دست یابد.