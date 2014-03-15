برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته‌‎ای سرنوشت ساز میزبان الجزیره امارات در ورزشگاه آزادی خواهد بود که چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارد.

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:



شنبه 24 اسفند

هفته 30 ليگ برترانگليس : هال سيتی - منچسترسيتي

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 16:15



هفته 25 بوندسليگا : بايرن مونيخ - بايرلوركوزن

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00



يکشنبه 25 اسفند

هفته 30 ليگ برتر انگليس: منچستريونايتد - ليورپول

زنده از شبکه سه، ساعت : 17:00



هفته 28 سری آ: ميلان - پارما

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:30



هفته 28 لاليگا : بارسلونا - اوساسونا

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30



سه‌شنبه 27 اسفند

ليگ قهرمانان آسيا گروه A : استقلال - الجزيره امارات

زنده از شبکه سه، ساعت : 19:30



ليگ قهرمانان اروپا يک هشتم نهايی: چلسی - گالاتاسراي

زنده از شبکه سه، ساعت : 23:15



ليگ قهرمانان اروپا يک هشتم نهايی: رئال مادريد - شالكه

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15



چهارشنبه 28 اسفند

ليگ قهرمانان اروپا يک هشتم نهايی: دورتموند - زنيت

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 23:15

