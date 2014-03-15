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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

سرهنگ شیر محمدی خبر داد:

وقوع سه فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی زنجان

وقوع سه فقره تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: جانشین پلیس را استان زنجان، از وقوع سه فقره تصادف فوتی شامگاه جمعه در محورهای مواصلاتی استان زنجان خبر داد.

 سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: متاسفانه دیشب ساعت 10:30 در محور زنجان به میانه برخورد کامیون با وانت نیسان باعث فوت دو نفر شد که راننده وانت نیسان در دم فوت کرد.

وی، علت اصلی وقوع این تصادف را انحراف به چپ از جانب اننده کامیون یاد کرد.

جانشین پلیس راه استان زنجان، همچنین گفت: دیشب ساعت 11,45 دقیقه در اتوبان زنجان به تبریز برخورد کامیون با کامیونت  باعث فوت راننده کامیونت شد که علت اصلی وقوع این تصادف هم خستگی و خواب آلودگی بوده است.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: همچنین دیشب چندین تصادف هم در محورهای مواصلاتی استان رخ داد که خوشبختانه مورد فوتی نداشت.

وی در ادامه به رانندگان توصیه کردبه هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند چرا که علت 70 درصد از تصادفات فوتی ناشی از خستگی و خواب آلودگی است.

 

کد مطلب 2256379

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