460 واحد مسکن محرومان در اردبیل بازسازی شد

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این 35 واحد مسکن نیز تکمیل و مطابق اولویت ها به محرومان واگذار شده است.

به گفته زلالی با وجود تخصیص 500 واحد مسکن مهر به محرومان این تعداد کفاف نیاز موجود را نکرده و احداث مسکن یکی از مهمترین برنامه های کمیته امداد استان است.

وی اضافه کرد: در اغلب مساکن محرومان کمبود حمام و سرویس بهداشتی وجود دارد که برای رفع آن در سال جاری 400 سرویس بهداشتی احداث و تحویل شد.

مدیر کل کمیته امداد استان با یادآوری ارائه رایگان 600 انشعاب آب، برق و گاز، تصریح کرد: دو هزار و 600 سرویس بهداشتی دیگر نیز مورد نیاز است.

تخصیص پنج درصد از کمک های صدقه به احداث مسکن

زلالی با بیان اینکه 31 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد است، اضافه کرد: اعتبارات این دستگاه اجرایی نمی تواند پاسخگوی نیاز این تعداد باشد.

وی افزود: در همین راستا جلب مشارکت های مردمی با توزیع 182 هزار صندوق صدقه در سطح شهر صورت گرفته است.

به گفته مدیر کل کمیته امداد استان امسال درآمد صندوق صدقات 26 میلیارد ریال بود که 25 درصد از آن برای خدمات درمانی، 20 درصد تامین جهیزیه، 25 درصد تامین نیازهای موردی و آنی، 15 درصد تحصیل، 10 درصد اشتغال و پنج درصد احداث مسکن هزینه می شود.

وی با یادآوری درآمد 80 میلیارد ریالی از محل پرداخت زکات، ادامه داد: بخشی از این مبلغ نیز برای احداث مسکن صرف می شود.

زلالی اضافه کرد: کل درآمد کمیته امداد استان در 11 ماهه سال جاری 240 میلیارد تومان بوده است.