تحصیل 60هزار دانشجوی ایرانی در خارج/ گواهی شهریه شرط پرداخت کمک هزینه از محل توافق ژنو

دکتر مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس پیش بینی که در توافق نامه ژنو صورت گرفته است اعتباری پیش بینی شده که با این اعتبار شهریه دانشجویان ایرانی مستقیما در وجه دانشگاه های آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: برهمین اساس در سایت مربوط به سازمان امور دانشجویان به دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور پیشنهاد شد گواهی شهریه خود را از دانشگاه محل تحصیل دریافت کرده و به تایید سفارت رسانده و آن را اسکن کرده و برای سازمان ارسال کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: با هماهنگی که سازمان امور دانشجویان با بانک مرکزی و وزارت امور خارجه صورت داده است امیدواریم به محض اینکه این گواهی‌ها به سازمان امور دانشجویان ارسال شود از اوایل سال 93 براساس لیست تایید شده سازمان و کمک بانک مرکزی بتوانیم این اعتبارات را مستقیما در وجه دانشگاه ها پرداخت کنیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از گواهی ها به سازمان ارسال شده است افزود: البته اوایل کار است تا هماهنگی با بانک‌های خارجی واینکه بانک مرکزی بتواند طبق روال کار را مدیریت کند مقداری زمان خواهد برد ولی امیدواریم از اوایل سال 93 فعالیت مربوط به این موضوع پیگیری شود.

وی ادامه داد: این اعتبار پیش بینی شده هم شامل دانشجویان بورسیه و هم غیر بورسیه ای می شود که شهریه می پردازند.

صدیقی به تعداد دانشجویان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر رکورد داشجویان ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور حدود 60 هزار دانشجو اعلام شده است که برخی از آنها شهریه می پردازند. یعنی حدود 50 درصد از این دانشجویان شهریه پرداخت می کنند و این اعتبار شامل آنها می شود.

به گزارش مهر، در توافقی که میان ایران و گروه 1+5، صورت گرفت در بندی از آن غربی‌ها متعهد شدند مبلغ 400 میلیون دلار از سرمایه های بلوکه شده ایران را به شکل ویژه در قالب کمک هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در اختیار دانشگاه های کشورهای مختلفی که پذیرای ایرانی ها هستند و خواهند بود قرار دهند. برهمین اساس شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور در سال 93 به حساب دانشگاه ها واریز خواهد شد.