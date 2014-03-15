وست برمویچ آلبیون "نیکلا آنلکا" را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنلکا به دلیل ژست ضد صهیونیستی از سوی اتحادیه فوتبال انگلستان با محرومیتی پنج جلسه‌ای مواجه شده است.

وست بروم در بیانه‌ای اعلام کرد: این باشگاه رفتار آنلکا در تاریخ 28 دسامبر را در نظر می‌گیرد. خود این بازیکن هم از طریق رسانه‌ها از میل خود برای جدایی از وست بروم خبر داده است. بنابراین نامه‌ای به نیکلا آنلکا نوشته‌ایم و به وی فرصتی 14 روزه داده‌ایم تا به قرارداد خود پایان دهد.

آنلکا که روز جمعه 35 ساله شد در بازی با وستهام که در اواخر ماه دسامبر در آپتون پارک برگزار شد پس از گلزنی اقدام به ژست ضد صهیونیستی کرد.

بر پایه گزارش ساکرنت، این ملی پوش پیشین تیم فوتبال فرانسه پیش از این از طریق رسانه‌ها اعلام کرده بود که قصد جدایی از وست بروم را دارد.