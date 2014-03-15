حجت الاسلام سید احمد خمینی دریچه ای برای گفتگوی بین احزاب بود/ لزوم اتحاد همه گروههای سیاسی برای توسعه کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی خمینی جمعه شب در مراسم گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) و ارتحال سید احمد فرزند حضرت امام به بیان ویژگی های اخلاقی و سجایای این مرد مبارز و انقلابی پرداخت.

وی سید احمد را محصول تربیت یک عارف ربانی و عالم متقی توصیف کرد و گفت: سید احمد در خانواده ای رشد کرد که حضرت امام جز برای خدا و در راه خود گام بر نمی داشت و تمام کارهای خود مخلصانه و برای خدا بود.

حجت الاسلام خمینی زندگی و رشد در کنار حضرت امام و مادرش بانو سقفی را نعمتی بزرگ برشمرد و ادامه داد: مادر سید احمد زنی فاضل، مدیر، شجاع و باتقوا بود و این یادگار امام در کنار چنین افراد بزرگی رشد یافت و تربیت شد.

وی حضور یادگار امام در تمام صحنه های دفاع از انقلاب را از دیگر ویژگی های سید احمد ذکر کرد و افزود: پدرم از همان اوان کودکی و نوجوانی با امام و در کنار ایشان بود و در سخت ترین لحظات مبارزه امام را تنها نگذاشت.

فرزند یادگار امام راحل (ره) تصریح کرد: سید احمد خمینی به دلیل طولانی بودن زمان حضور در مبارزات انقلاب با همه انقلابیون آشنا بود و او به دلیل حضور دائمی در فرآیند انقلاب از او یک نخبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ساخته بود.

خون شهدا انقلاب را بیمه کرد

وی همچنین به دوران سخت جنگ تحمیلی در ایران نیز اشاره کرد و ادامه داد: جنگ مانع بسیاری از پیشرفت های انقلاب شد و شور انقلاب می توانست کشور را در همه زمینه ها دگرگون می کرد اما جنگ این نیروی عظیم انقلاب را از ما گرفت ولی خون شهدا انقلاب را بیمه کرد.

حجت الاسلام خمینی تصریح کرد: فرزند امام در زمان جنگ در بدو اتفاقات قرار داشت و در زمان جنگ در مرکز مدیریت انقلاب بود و با استفاده از تجربیاتی که از ابتدای انقلاب و در صحنه های مختلف بدست آورده بود بازوی مشورتی قوی ای برای انقلاب بود.

وی سید احمد خمینی را عامل جمع در بین همه احزاب و گروه های سیاسی توصیف کرد و افزود: فرزند امام با حفظ اصول و ارزش های انقلاب با همه گروه های سیاسی دوستی و نزدیکی می کرد و دریچه ای برای گفتگوی بین احزاب مختلف بود.

نوه امام راحل (ره) ادامه داد: سید احمد خمینی معتقد بود کسانی که در حیطه انقلاب هستند باید با هم حرف بزنند و جناح ها بر اصول با هم اختلافی ندارند و البته ایشان همیشه بر اعتقادات خود تاکید می کردند و حلقه واسطی بین جناح های مختلف بود بدون اینکه در یک گروه تعریف شود.

وی به پیراستگی فرزند امام در وابستگی به دنیا و پست و مقام نیز اشاره کرد و گفت: سید احمد برای پست های دنیوی هیچ ارزشی قائل نبود و زمانی نیز که به ایشان تهمت های فراوان می زدند امام از ایشان حمایت می کردند.

وی اعتقاد راسخ به امام و اندیشه های حضرت امام را از دیگر ویژگی های سید احمد خمینی ذکر کرد و گفت: یادگار امام خود را در مقابل توطئه های مختلف سپر بلای امام می کرد و از انقلاب دفاع می کرد.