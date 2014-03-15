راه ارتباطی بخش رویدر و 14 روستای تابعه با بندر خمیر مسدود است

محمدرضا اسدی درگفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: بارش باران که از بامداد امروز در این بخش آغاز و همچنان ادامه دارد موجب طغیان رودخانه های مسیر و بروز خسارتهایی به راههای ارتباطی این بخش شده است.

اسدی افزود:بارش رحمت الهی که با خوشحالی مردم و کشاورزان منطقه همراه بوده، موجب پر شدن کلیه آب انبارها و همچنین شش سازه آبخیزداری در این بخش شد.

وی ادامه داد: یکدستگاه خودروی 206 که راننده آن عضو شورای شهر رویدر بود در حال عبور از رودخانه کروئیه بخش رویدر گرفتار سیلاب و واژگون شد و سیل آن را با خود برد اما بطور معجزه آسایی از مرگ حتمی نجات یافت.

بر اساس گزارش ایستگاه هواشناسی شهر رویدر میزان بارش تا لحظه مخابره خبر در این بخش 77 میلیمتر بوده است.