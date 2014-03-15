لوازم التحریر دانش آموزان محروم اردبیل تامین می شود

جواد قرآن نویس در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در مناطق محروم و مدارس محروم با معرفی مسئولان آموزش و پرورش و یا شناسایی خود خیرین لوازم مورد نیاز دانش آموزان تهیه و ارائه می شود.

وی با یادآوری اهدا 48 عدد لوازم التحریر توسط خیر خانم سیاح به دانش آموزان مدرسه مجید آباد اضافه کرد: همچنین خانم امیری 18 عدد لوازم به دانش آموزان مدرسه جیوان هیر و آقای جعفر زاده مقدم به دانش آموزان مدرسه ویرثق نیر و تفیه نمین لوازم مورد نیازشان را اهدا کرده اند.

به گفته قرآن نویس علاوه بر احداث مدرسه خیرین نیازها و امکانات آموزشی مورد نیاز دانش آموزان را نیز تامین می کنند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان با یادآوری بهره برداری از 10 پروژه مدرسه ساز خیرین ادامه داد: 12 پروژه نیز در دست اجراست.

نوسازی نیازهای آموزشی را معرفی کند

قرآن نویس تصریح کرد: شش پروژه در خود شهر اردبیل و مابقی در شهرهای دیگر اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از این پروژه ها توسط خود مجمع شناسایی شده است، اضافه کرد: ضروری است نوسازی مدارس نیازهای آموزشی را شناسایی و اولویت بندی کند.

وی افزود: مدیران آموزش و پرورش نیز می توانند با تعامل بیشتر نیازهای آموزشی خود را مطالعه کرده و در اختیار خیرین مدرسه ساز قرار دهند.