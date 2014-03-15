به گزارش خبرنگار مهر، ديدارهاي دو هفته پایانی نوزدهمين دوره رقابتهاي ليگ دسته يك تکواندو باشگاه‌های ایران موسوم به جام نقش جهان روز جمعه در خانه تکواندو برگزار شد که در نهایت مقاومت با 18 امتياز مقام قهرماني اين دوره از مسابقات را از آن خود كرد، آكادمي قهرمانان اسلامشهر با 16 امتياز نايب قهرماني را به خود اختصاص داد و خودروان وفا با 11 امتياز روی سكوي سوم ايستاد.

در اين رده‌بندي، تيم‌هاي هيئت تكواندو قزوين، هيئت تكواندو كيش، مقاومت خوزستان،‌ پالايش نفت آبادان و هئيت تكواندو كرمانشاه به ترتيب رده‌هاي چهارم الي هشتم را از آن خود كردند.

در رقابتهاي اين هفته، تكواندوكاران در 4 ديدار به مصاف يكديگر رفتند كه طی آن هيئت تكواندو قزوين با نتيجه 4 به 4 در برابر هيئت تكواندو كيش متوقف شد، مقاومت خوزستان با نتيجه 3 بر 5 در برابر آكادمي قهرمانان اسلامشهر تن به شكست داد، خودروان وفا، هيئت تكواندو كرمانشاه را با نتيجه 8 بر صفر از پيش رو برداشت و ديدار دو تيم مقاومت و پلايش نفت آبادان با نتيجه 8 بر صفر به صعود مقاومت به پايان رسيد.