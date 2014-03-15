به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید حسینی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر دفتر خدمات دانش بنیان سوخت احتراق و آلایندگی با اشاره به اینکه موسسه «ورت» مرجع اتحادیه اروپا برای صدور گواهینامه کیفیت فیلترهای دوده دیزل است، یادآور شد: انتخاب نامناسب فناوری سامانه‌های حذف دوده نه تنها کمکی به کاهش آلودگی نمی‌کند، بلکه باعث صدمه به موتور شده و حتی می‌تواند خطر آتش سوزی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از سویی دیگر، استفاده از این سامانه‌ها برای اتوبوس‌های شهر تهران که با پیمایش روزانه بالا می‌تواند در کاهش آلودگی هوا نقش مهمی را ایفا کند. هم‌اکنون در بسیاری از شهرهای جهان مانند لندن و برلین استفاده از این سامانه بر روی خودروهای دیزل اجباری است.

حسینی اضافه کردد: پروژه بین‌المللی نصب سامانه حذف دوده دیزل بر روی اتوبوس‌های تندرو شهر تهران، ۲ سال پیش توسط دفتر خدمات دانش بنیان سوخت، احتراق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، پیشنهاد شد. دانشگاه صنعتی شریف و موسسه «ورت»، در این پروژه، مناسب‌ترین فناوری سامانه حذف دوده را به منظور نصب بر روی اتوبوس‌های تندرو در شهر تهران، انتخاب خواهند کرد. همچنین بخشی از این همکاری در خصوص انتقال دانش انتخاب و شیوه آزمایش این سامانه‌ها است.

وی با اشاره به ویژگی های این فناوری اظهار داشت: در این پروژه 12 فناوری روز دنیا در زمینه سامانه‌های حذف دوده دیزل بررسی خواهد شد. همچنین انتخاب فناوری با توجه به کیفیت سوخت، روغن و وضعیت موتور اتوبوس‌های ایرانی انجام می‌پذیرد. هریک از این سامانه‌ها که با عنوان فیلترهای دوده دیزل شناخته می‌شوند در حدود 4 تا 5 هزار یورو قیمت دارند و انتخاب نامناسب آن‌ها پیامدهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت.

استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌های فناورانه بین المللی درباره این طرح گفت: این طرح یک نمونه خوب از نقش دانشگاه و استفاده از پژوهش های کاربردی در حل مسائل روزمره جامعه مانند آلودگی هواست.

وی هدف نهایی این پروژه که توسط شورای شهر تهران به تصویب رسیده و حمایت مالی آن را شهرداری برعهده گرفته، نصب فیلتر دوده بر روی 6000 دستگاه اتوبوس دیزل در تهران عنوان کرد و افزود: در فاز اول این پروژه که شرکت کنترل کیفیت هوا، مسئول اجرای آن است، فیلترها بر روی 2000 دستگاه نصب خواهند شد.

به گفته حسینی، نصب فیلترهای دوده دیزل، به زودی به صورت یک استاندارد ملی از طرف سازمان محیط زیست تصویب می‌شود. بدین ترتیب سازندگان و واردکنندگان خودروهای دیزلی از اواسط سال 93 مجاز به تولید یا واردات خودرو دیزل بدون این نوع فیلتر نخواهند بود.