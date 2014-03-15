تشکیل جلسه نوبت عصر مجلس برای بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضوابط آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص مدت بررسی طرح ها و لوایح در جلسات علنی گفت: با توجه به اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم هفت جلسه به طول انجامیده، بر اساس آئین نامه ما باید این لایحه را هر روز بررسی می کردیم امروز هم به همین خاطر تشکیل جلسه دادیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه زمان کمی تا عید باقی مانده باید بعد از ظهر ها هم برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه دهیم.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزاری جلسه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز شنبه و یکشنبه را به رای نمایندگان مجلس گذاشت.

نمایندگان با 109رای موافق، 46رای مخالف، 9رای ممتنع از مجموع 197نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات نوبت عصر موافقت کردند.

مجلس شورای اسلامی امروز و فردا در دو نوبت صبح و عصر برای اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تشکیل جلسه می دهد.