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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۳

در میان استقبال راهیان نور/

پیکر 95 شهید تفحص شده دفاع مقدس به کشور وارد شد

پیکر 95 شهید تفحص شده دفاع مقدس به کشور وارد شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: پیکر 95 شهید تازه تفحص شده در کشور عراق، لحظاتی پیش به حضور مقامات کشورمان در مرز شلمچه تحویل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شلمچه، در پی جستجوی انجام شده یک ماهه اخیر نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی فاو، مجنون و شرق دجله در عراق، پیکرهای پاک 95 شهید دفاع مقدس کشف شده است که لحظاتی پیش در مراسم ویژه ای و همزمان با روز شهادت زهرا (س) از مرز شلمچه وارد کشور شد.

حضور پرشور کاروان های راهیان نور در استقبال از این شهدا بسیار بی نظیر است به گونه ای که محل ورود شهدا با ازدحام قابل ملاحظه ای مواجه شده است.

مردم شهرهای آبادان، خرمشهر و مینو شهر نیز مثل همیشه خود را به محل تحویل شهدا رسانده اند تا استقبال گرمی از رزمندگان شهید اسلام در هشت سال دفاع مقدس داشته باشند.

کد مطلب 2256421

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