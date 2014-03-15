پیکر 95 شهید تفحص شده دفاع مقدس به کشور وارد شد

به گزارش خبرنگار مهر در شلمچه، در پی جستجوی انجام شده یک ماهه اخیر نیروهای کمیته جستجوی مفقودین در مناطق عملیاتی فاو، مجنون و شرق دجله در عراق، پیکرهای پاک 95 شهید دفاع مقدس کشف شده است که لحظاتی پیش در مراسم ویژه ای و همزمان با روز شهادت زهرا (س) از مرز شلمچه وارد کشور شد.



حضور پرشور کاروان های راهیان نور در استقبال از این شهدا بسیار بی نظیر است به گونه ای که محل ورود شهدا با ازدحام قابل ملاحظه ای مواجه شده است.



مردم شهرهای آبادان، خرمشهر و مینو شهر نیز مثل همیشه خود را به محل تحویل شهدا رسانده اند تا استقبال گرمی از رزمندگان شهید اسلام در هشت سال دفاع مقدس داشته باشند.