بهمن آرمان در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع صدها نفر از مسئولان دستگاه‌های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی، رسانه‌ای و نظارت کشور با تبیین «مؤلفه های سیاستهای اقتصاد مقاومتی، عوامل و انگیزه های تدوین این سیاستها،الزامات و انتظاراتی که در این زمینه از مسئولین وجود دارد»، اظهار داشت: این برای نخستین بار نیست که مقام معظم رهبری نگرانی خودشان را از تحقق خواسته‌های معقول و منطقی‌شان که در اصل بازتاب‌دهنده نیازهای جامعه هست عنوان می‌کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه در سال‌های گذشته نتوانستیم فرامین معظم له را به درستی به مرحله اجرا و عمل در بیاوریم، ادامه داد: متأسفانه هم اکنون در کشور شرایط چندان مناسبی حاکم نیست.

وی با ذکر این شرایط تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه دشمنان که تاکنون اثری از کاهش نیز نداشته از جمله این شرایط است به طوری که در حوزه صنعت نفت و مسائل مربوط به آن که اقتصاد ایران بر پایه آن می‌چرخد، شاهد مشکلات اساسی به خصوص در حوزه پتروشیمی هستیم.

آرمان با بیان اینکه تنش در روابط خارجی کشور یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است و این مطلب را بارها در گفته‌های خود عنوان کرده‌اند، تصریح کرد: متأسفانه هماهنگی لازم بین سه قوه برقرار نیست و ما بعضا شاهد هستیم به علت تصمیمات غیر کارشناسی که در مجلس شورای اسلامی و متعاقبا در دولت انجام می‌گیرد فرصت‌های بسیار بزرگ اقتصادی که برای کشور به وجود می‌آید از دست می رود.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه‌گذاری‌های ما و تحقق اقتصاد مقاومتی با تهدید روبه رو است، خاطرنشان کرد: مبنای این تهدید مجلس شورای اسلامی و بی‌تفاوتی دولت در مقابل این تصمیمات است که تاکنون به کشور خسارت‌های بزرگی وارد کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: طبق برنامه‌های اقتصادی که داشتیم به علت وجود داشتن گاز طبیعی قرار بود، در صنایع پتروشیمی بالاترین تولید نسبت به سایر کشورهای منطقه را از آن خود کنیم، که اتفاقا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در صنایع پتروشیمی برای افزایش تولید داخلی از حدود 50 میلیون تن فعلی به 120 میلیون تن صورت گرفت، ولی متأسفانه به علت تصمیم‌های غلطی که از سوی مجلس صورت گرفت و در نهایت مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت، موجب توقف افزایش روند این تولید شد.



آرمان با مطرح کردن این راهکار که دولت و مجلس تصمیم خودشان را در مورد افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اصلاح کنند، ادامه داد: طبق آمارها قیمت هر مترمکعب گاز برای صنایع پتروشیمی در سایر کشورهای منطقه مثل عربستان 2.65 سنت، در قطر 7.1 سنت، در امارات 5.1 سنت، در کویت 4.2 سنت، در عمان 5.3 سنت، در بحرین 7.1 سنت، در مصر 5.3 سنت، در الجزایر 3.5 سنت ولی در ایران 13 سنت در هر مترمکعب است.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی با یک اقدام عجیب و بحث‌برانگیز که منافع عربستان صعودی و سایر کشورهای منطقه خلیج‌فارس را در پی داشت، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را به چند برابر افزایش داده و به 13 سنت در هر مترمکعب رسانده است.

این اقتصادان اذعان داشت: این امر به عنوان یک نمونه سرمایه‌گذاری را در این صنعت با دشواری روبه رو ساخته و میزان اشتغال و دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی را با چالش رو به رو کرده که به نوعی می‌توان گفت، بازار بورس اوراق بهادار یعنی بازار سرمایه‌گذاری‌های جدید را با دشواری روبه رو ساخته به طوری که هرروز شاهد سقوط قیمت سهام اوراق بهادار هستیم.

وی تاکید کرد: شرکتهای تولید کنند محصولات صادراتی مهم در کشور اصولا انرژی بر هستند و با افزایش قیمت محصولات پتروشیمی یا فولادسازی طبیعتا این صنایع نیز دچار بحران خواهند شد.

آرمان تصریح کرد: یکی از راه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای صنایعی است که به انرژی وابسته هستند.

وی با بیان اینکه باید این واقعیت را بپذیریم یک کشور در حال رشد هستیم، بیان داشت: باید همه تلاش کنیم کشور را از بحران اقتصادی خارج، تحریم‌ها را دور بزنیم و زمینه انتقال تکنولوژی را به کشور آسان تر کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دارای پیش‌شرط‌هایی است، اظهار کرد: باید این پیش‌شرط‌ها فراهم شوند و تنش در روابط خارجی ما کاهش پیدا کند و از آن طرف بازار سرمایه اصلاح شود.

آرمان تاکید کرد: دولت در نگرش خود به فعالیت‌های توسعه اقتصادی بازبینی کند، مجلس تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی را کنار بگذارد و زمینه را برای یک اقتصاد مقاومتی مبتنی بر افزایش تولید و سرمایه داخلی فراهم کند.