انجمن دوستداران میراث فرهنگی فارس شعبه جهرم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی جمعه در مراسم افتتاح این مرکز گفت: با وجود دفترانجمن دوستداران میراث فرهنگی در جهرم حفاظت و صیانت از آثار برجسته و منحصربه فرد این شهرستان بیش از پیش صورت خواهد گرفت.

محمدرضا رضایی اظهار امیدواری کرد که بعد از افتتاح این شعبه و فعالیت اعضای انجمن دوستداران میراث فرهنگی شهرستان وبا توجه به سابقه درخشان دفتر مرکزی این سازمان مردم نهاد در شیراز بازار گردشگری شهرستان جهرم با پتانسیل بسیار بالای این شهرستان در گردشگری رونقی روزافزون داشته و میراث فرهنگی و معنوی این شهر که سالها رنگ و بویی فراموشی به خود گرفته با حضور جوانان فعال این مجموعه جایگاه واقعی خود را در گردشگری ایران بیابد.

شهردار جهرم نیز در ادامه برنامه از حضور مسئولین شعبه شیراز این انجمن تشکرو کرد و به وجود آمدن این پایگاه در حفاظت ازآثارتاریخی این شهرستان را بسیار ضروری دانست و ازطرف مسئولین شهرداری قول مساعد همکاری با اعضای این مجموعه را داد.

مهندس قزلی ابراز امیدواری کرد که در راستای تحقق اهداف انجمن دوستداران میراث فرهنگی و نوسازی و زیباسازی شهر جهرم مردم و مسئولین در یک مسیر وهمگام باهم پیش روند واین مجموعه یک بازوی اجرایی قوی در نگهداری از آثار بسیار باارزش این شهرستان باشد.

درپایان برنامه حکم انتصاب رئیس شعبه جهرم به حامد سفید فرد جهرمی که از اعضای فعال مرکز جهرم شناسی و مدیر انجمن تاریخ این مرکز است اعطا شد.