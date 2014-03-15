مدیران دولتی و فرمانداری ها با سازمانهای مردم نهاد همدان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم الهی تبار صبح شنبه در چهارمین جلسه هیئت نظارت بر تاسیس و عملکرد سازمانهای مردم نهاد استان همدان اظهار داشت: رویکرد دولت یازدهم تقویت مشارکت مردم در قالب تشکلها و سازمانهای مردم نهاد است که همه مسئولان، مدیران و دستگاههای دولتی موظف به همکاری و تعامل با آنها هستند.

وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر کشور گفت: رعایت مدت زمان استعلام متقاضیان درخواست مجوز توسط دستگاههای متولی، طبق تبصره 3 ماده 22 آیین نامه سازمانهای مردم نهاد، همکاری و همراهی بیشتر آنها را ضروری می کند.

الهی تبار در همین رابطه گفت: نوع، سطح و نحوه همکاری دستگاهها و فرمانداری ها با سازمانها و تشکلهای غیر دولتی، ملاک ارزیابی عملکرد مدیران است و از ادارات و دستگاههای برتر در این بخش تقدیر خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان، هر چقدر نهادهای مدنی در امور فرهنگی و اجتماعی مشارکت کنند، جامعه پویاتر و توسعه کشور پایدارتر خواهد شد.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان نیز با ارائه گزارشی از روند فعالیت دبیرخانه هیئت نظارت بر تاسیس و عملکرد سازمانهای مردم نهاد، گفت: فراهم نمودن شرایط حضور و مشارکت سمنها و فعالان مدنی، از وظایف دولت است.

مهرداد نادری فر افزود: با مشارکت و اخذ آرا و نظرات تشکلها و فعالان اجتماعی، برنامه ها و سیاستگذاری ها در همه حوزه ها، عملیاتی تر و اجرایی تر می شود.