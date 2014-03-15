تغییر در آمار طلاق و ازدواج ریشه در دگرگونی سبک زندگی دارد

مهرداد نادری فر در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که جامعه امروز ما نیازمند سندی راهبردی در حوزه ازدواج و طلاق است، اظهار داشت: نگاه ریشه ای توام با واقع بینی از تحولات فکری و نگرشی در جامعه، ضرورت بازنگری در سیاستها و برنامه ریزیها را می طلبد.

وی بالا رفتن سن ازدواج در کشور را ناشی از تغییر در سبک زندگی جوانان دانست و افزود: گرایش دختران و پسران جوان به تحصیلات و داشتن شغل، قبل از ازدواج، مهمترین دلایل افزایش سن ازدواج در کشور شده است.

وی با اشاره به جلسه هفته گذشته ستاد ساماندهی جوانان استان همدان و انتقاد از فقدان برنامه و استرتژی خاص از سوی دستگاههای عضو، گفت: متاسفانه به رغم آمار و ارقام نگران کننده در بخش ازدواج و طلاق و آسیبهای ناشی از آن، دستگاههای عضو و مسئول ستاد برنامه و گزارشی که نشان دهنده جهت گیری های مطلوب و اثر گذار در حوزه جوانان باشد، نداشتند.

نادری فر آگاه سازی، برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات ازدواج را سه سطح مورد توجه در تهیه سند جامع استانی برشمرد و افزود: آگاه سازی جامعه شامل اطلاع رسانی برای رسیدن به الگوی زندگی مطلوب، برنامه ریزی با در نظر گرفتن نیازها، امکانات، آموزش و تمهیدات ازدواج با کاهش هزینه و فرهنگ سازی، شیوه هایی است که باید در نظر گرفته شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری همدان بر استفاده از نظرات و دیدگاههای استادان حوزه و دانشگاه در تهیه سند جامع جوانان تاکید کرد.