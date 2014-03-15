فدراسیون تکواندو از بخش خصوصی حمایت کند/ در لیگ برتر مدعی خواهیم بود 

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای لیگ دسته اول تکواندو باشگاههای ایران موسوم به جام نقش جهان روز جمعه در خانه تکواندو بسته شد و تیم های مقاومت، آکادمی تکواندو اسلامشهر و خودروان وفا موفق به کسب عناوین اول تا سوم شدند. در پایان این مسابقات مديرعامل و سرمربی تیم تکواندو خودروان وفا در یک نشست خبری شرکت کرده و با تشریح برنامههای خود به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.
رضا قناعتی مدیرعامل این باشگاه گفت: بعد از دو سال حضور در لیگ بانوان سال 1392 برای اولین بار در لیگ مردان و جام نقش جهان با هدف حمایت از جوانان و پشتوانه سازی در تکواندو شرکت کردیم که تا حدود زیادی به اهداف خود دست پیدا کردیم. البته پیش از این مدتی هم در فدراسیون تیراندازی با کمان تیم داشتیم. ما اهداف بلندمدتی در جهت کمک به ورزش کشور دنبال می کنیم و قصد داریم در فدراسیونهای قایقرانی و رشتههای رزمی فعالیتمان را گسترده کنیم.
مدیرعامل شرکت ورزشی خودران وفا، در پاسخ به این سؤال که آیا پس از کسب سکوی سوم در مسابقات لیگ نقش جهان و کسب جواز حضور در لیگ برتر سال آینده شما در لیگ برتر تیمداری خواهید کرد یا خیر، گفت: ما تمام تلاشمان را میکنیم تا سال آینده در لیگ برتر در بخش مردان و بانوان فعالیت کنیم. البته اگر مشکلات اقتصادی شرکت ما حل شود قطعاً این کار را انجام خواهیم داد. با صحبتهایی که با مسئولان شرکت و کادر فنی داشتیم تصمیم داریم اگر سال آینده به امید خدا در لیگ برتر شرکت کردیم در کنار بازیکنان فعلی از تکواندوکاران با تجربهتری استفاده کنیم.
قناعتی در پایان خاطر نشان کرد: اگر در لیگ برتر بخواهیم حضور داشته باشیم هدف ما کسب یکی از سکوهای لیگ برتر است. امیدوارم شرایط اقتصادی به ما اجازه دهد تا سال آینده با حضور در لیگ برتر به همه ثابت کنیم که خودروان وفا میتواند طی یکی دو سال آینده یکی از قطبهای تکواندو باشد.
وحید خسروی پناه سرمربی این تیم هم گفت: بعد از پشت سر گذاشتن دو سال موفقیت آمیز در بخش بانوان، تیم خودروان وفا تصمیمی به حضور در لیگ نقش جهان گرفت و خدا را شکر می کنم که جواب این اعتماد را داده و در اولین حضور خود موفق به کسب سکوی سوم مسابقات شدیم. در بخش بانوان اولین بانوی المپیکی تکواندو ایران را در ترکیب داشتیم و نفرات تیم ما در جمع بهترین ها حضور داشتند.
سرمربی تیم تکواندو خودروان وفا در ادامه خاطرنشان ساخت: با عملکردی که تکواندوکاران تیم ما داشتند مربیان لیگ برتری مدعی بودند که اگر ما در لیگ برتر حضور داشته باشیم حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت. به هر حال ما امسال پدیدهای به نام میلاد بیگی را که سال گذشته در یک تیم گمنام حضور داشت معرفی کردیم و در تمام بازیها بدون باخت به کارش پایان داد. چهار تیم لیگ برتری به ما پیشنهاد بالایی برای دريافت رضایتنامه بیگی دادند اما میخواهیم به فعالیتش ادامه دهد و از تیم خودروان وفا به تیم ملی دعوت شود.
وی در مورد حاشیههایی که برای تیم بانوان خودروان وفا رخ داده بود، گفت: ما در سال 91 ، 40درصد از قرارداد بانوان را پرداخت کردیم و به آنها اعلام کردیم به دلیل مشکلات مالی که شرکت ما دارد 60درصد باقیمانده سال 92 تمام و کمال به آنها پرداخت خواهد شد که خوشبختانه در حال حاضر به هیچیک از تکواندوکاران سال قبل بدهکار نیستیم، اما مهمترین سؤالی که برای ما پیش آمده این است که چرا فدراسیون به این اندازه پیگیر این موضوع بود و حتی ما را که یک شرکت خصوصی هستیم تهدید میکرد که اجازه نخواهند در لیگهای تکواندو فعالیت کنیم.
خسرویپناه در ادامه خاطرنشان کرد: ما تیمهایی مثل شهرداری ورامین را داریم که بازیکنانش 40 میلیون تومان قرارداد بستهاند، اما باشگاه ما تنها 18 میلیون پرداخت کرده و پس از گذشت ماهها هنوز تکواندوکاران آن تیم نتوانستند مبلغ قرارداد خود را کامل بگیرند. نمیدانم چرا مسئولان فدراسیون پیگیر وضعیت آنها نبودند، اما به دنبال حق و حقوق تکواندوکاران خودروان وفا بودند.
سرمربی تیم خودروان وفا در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا این پیشنهاد شما به مسئولان شرکت حضور در لیگ برتر است یا نقش جهان، گفت: تصمیمگیرنده نهایی مسئولان شرکت ورزشی خودروان وفا هستند، اما بنده پیشنهاد میکنم با حمایتهایی که آنها از لحاظ مالی دارند کمک کنند تا ما سال آینده در لیگ برتر حضور داشته باشیم.
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