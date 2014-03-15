خسارات وارد شده به کشاورزان شمال خوزستان جبران شود

مسعود اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به ورود سامانه بارش زا از هفته گذشته به استان و وقوع ریزش تگرگ در روزهای پنجشنبه و جمعه در شهرهای شمالی استان از جمله شوش، دزفول، شوشتر، اندیمشک و مناطقی از گتوند کشاورزان برخی از این نواحی خسارات سنگینی را متحمل شده اند.

وی با اشاره به نیاز کشاورزان به توجه و حمایت بیشتر مسوولین افزود: لذا در این راستا و برای جبران هر چه سریعتر خسارات وارد شده به کشاورزان این مناطق از مسوولین مربوطه از جمله استاندار و ریاست سازمان مدیریت بحران استان تقاضا دارم نسبت به بررسی خسارات پیش آمده و پیگیری پرداخت این خسارت ها اقدامات لازم را انجام دهند.

دبیر خانه کشاورز خوزستان همچنین از صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواست تا هر چه سریعتر نسبت به برآورد و پرداخت خسارات وارده به کشاورزان آسیب دیده اقدام کنند تا با پرداخت به موقع خسارات زندگی و کار این کشاورزان خسارت دیده به روال عادی بازگردد.

اسدی تصریح کرد: چشم انتظار کشاورزان به نحوه تعامل و حمایت دولت تدبیر و امید دوخته شده است که انتظار می رود با توجه به وعده های داده شده این انتظار به درستی و با حمایت همه جانبه از این قشر زحمتکش پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در آخرین روزهای دولت گذشته و در موردی مشابه نیز خسارات سنگینی در بارندگی های اردیبهشت ماه سال جاری در برخی از نواحی استان روی داد که متاسفانه دولت قبل و استاندار وقت تنها به عنوان یک نظاره گر برخورد کردند ودر آن زمان هیچگونه کمک عملی به آسیب دیدگان صورت نگرفت که امید آن می رود که با توجه به تدابیر دولت جدید این بار برخوردی اصولی تر و مدبرانه تر با شرایط پیش آمده شود.