تیم های واکنش سریع سیستان و بلوچستان به مناطق سیل زده خراسان جنوبی اعزام شدند

رسول راشکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دنبال بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب به منظور کمک به هموطنان ساکن در استان خراسان جنوبی تعداد سه تیم واکنش سریع روز گذشته به شهرستان نهبندان اعزام شدند.

وی افزود: در همین راستا تعداد 44 امداد گر در قالب 3 تیم امداد رسانی و تعداد 8 دستگاه خودروی مجهز به امکانات لازم از منطقه سیستان به شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی اعزام شدند.

وی بیان داشت: جمعیت هلال احمر سیستان همچنین صبح امروز نسبت به برپایی چادر در این شهرستان به منظور اسکان موقت حادثه دیدگان ناشی از سیل در منطقه بندان در این شهرستان اقدام کرد.

راشکی اضافه کرد: از آنجا که سیل بیش از 34 روستای این منطقه را در محاصره خود قرار داده و خسارات متعددی را به منازل مسکونی وارد کرده است لذا بیش از یک هزار اقلام مورد نیاز سیلزدگان از جمله موکت، پتو، کنسرو و همچنین وسایل گرمایشی برای سیل زدگان این منطقه توسط جمعیت هلال احمر استان ارسال و توزیع شده است.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط نامساعد جوی در استان امکان اعزام تیم هوایی این جمعیت به مناطق سیل زده در خراسان جنوبی میسر نشد و لذا تمامی امکانات مورد نیاز و همچنین تیم های امدادی از طریق زمینی و از شهر ستان های زابل و زهک به مناطق سیل زده اعزام شدند.