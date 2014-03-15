151 تخت دیالیز در کشور به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، صبح روز شنبه و همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی در استان زنجان از 151 دستگاه دیالیز در 25دانشگاه و دانشکده و51بیمارستان به طور همزمان در سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس بهره برداری شد.

این تخت های دیالیز در بیمارستان های شهرهای آبادان، اصفهان، البرز، ارومیه، اهواز ، بابل، بوشهر، بیرجند، تبریز، تربت حیدریه، جیرفت، سمنان، سبزوار، شیراز ، کاشان، کردستان، کرمانشاه، گیلان، زاهدان، زنجان، مازندران، مراغه ویزد همچنین بیمارستان های ایران و شهید بهشتی به بهره برداری رسیده اند.

برای استقرار این تعداد تخت بیمارستانی 15 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که هر تخت دیالیز 270 میلیون تومان به صورت میانگین هزینه داشته است.