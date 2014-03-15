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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۷

دریافت عوارض برای تشویق سرمایه‌گذاران در اجرای زیرساخت‌ها

دریافت عوارض برای تشویق سرمایه‌گذاران در اجرای زیرساخت‌ها

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه دریافت عوارض برای حضور سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت اجتناب ناپذیر است، گفت: با تشویق سرمایه‌گذاران برای مشارکت در ساخت پروژه ها و زیرساخت‌ها آنها وارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شوند.

داود کشاورزیان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی در آزادراه ها باید آنها را به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم، گفت: اگر می‌خواهیم که بخش خصوصی برای ساخت آزادراه‌ها سرمایه گذاری کند باید شرایط لازم فراهم باشد.

وی با بیان اینکه آزادراه ها برای خودروهای عبوری ساخته می‌شوند تا با کمترین سوانح به مقصد برسند، بیان کرد: سرمایه‌گذاری در آزادراه ها چندصد میلیارد تومان هزینه دارد بنابراین برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی، دریافت عوارض اجتناب ناپذیر است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: با تشویق سرمایه گذاران برای مشارکت در ساخت پروژه ها و زیرساخت‌ها آنها وارد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شوند.

کشاورزیان با اشاره به اینکه نگهداری راه‌ها هم با شرکت‌های سازنده است، اظهار داشت: دریافت عوارض و نگهداری از راه‍‌ها هم با شرکت‌هایی است که آزادراه ها را می‌سازند.

 

 

کد مطلب 2256443

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