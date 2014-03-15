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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

پیراهن ویژه فوتبالی‌ها/ تکل شدن بازیکن مورد علاقه خود را حس کنید

پیراهن ویژه فوتبالی‌ها/ تکل شدن بازیکن مورد علاقه خود را حس کنید

مبتکران پیراهنی تولید کرده اند که می تواند به کسی که آن را پوشیده، برخی احساسات فیزیکی را که ورزشکاران در زمین بازی تجربه می کنند، منتقل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت مخابراتی فاکستل در استرالیا می گویند با پوشیدن این تی شرت می توان حس یک بازیکن فوتبال از تکل شدن در زمین مسابقه را حس کرد.

این پیراهن که "تی شرت هشدار" نام دارد به کاربر خود امکان می دهد احساسات فیزیکی مانند فشار، خستگی، ضربه و آدرنالین را به طور فیزیکی تجربه کند.

این شرکت هنوز اطلاعات دقیقی از چگونگی کارکرد این پیراهن ارائه نکرده و فقط به اعلام اینکه این تی شرت از موتورهای بازخورد برای انتقال احساسات به پوست استفاده می کند و داده ها از طریق بلوتوث از یک اپلیکیشن تلفن هوشمند انتقال داده می شود، بسنده کرده است.

این پیراهن که با باتری پیل پلیمر لیتیومی کار می کند برای اعضای باشگاه فوتبال استرالیا رولز که از فاکستل استفاده می کنند و همچنین برخی دیگر مشتریان این شرکت در دسترس است.

قیمت این پیراهن هنوز اعلام نشده است.
 

کد مطلب 2256445

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