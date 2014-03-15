به گزارش خبرنگار مهر، با تاخیر در ساخت و راه اندازی فازهای پارس جنوبی و عدم افزایش قابل توجه تولید گاز ایران در طول چند سال گذشته تاکنون، تراز تولید و مصرف گاز کشور هم منفی شده است.



از این رو در حالی ظرفیت انتقال گاز طبیعی ایران به بیش از 700 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است که ظرفیت تولید گاز در پالایشگاه‌ها با احتساب واردات گاز از ترکمنستان به حدود 600 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد.



در این بین بنا بر اظهارات مسئولان شرکت ملی گاز ایران افت تولید گاز در برخی از حوزه‌ها منجر به افت فشار در سطح شبکه سراسری انتقال گاز و خالی ماندن خطوط لوله از گاز طبیعی شده است.



عبدالحسین ثمری با اشاره به روند توسعه نامتوازن توسعه پارس جنوبی و ساخت خطوط لوله انتقال گاز در طول چند سال گذشته، گفت: با بهره برداری از پنج فاز قدیمی پارس جنوبی شامل طرح توسعه فاز 12، 15 تا 18 پارس جنوبی در مجموع حدود 200 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور افزوده می‌شود.



معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه برای انتقال این حجم جدید تولید گاز باید چندین خط لوله جدید شامل تکمیل خط لوله ششم، هفتم، هشتم سراسری و خطوط لوله نهم و یازدهم گاز طراحی و احداث شوند، اظهار داشت: برای ساخت این حجم از خطوط لوله و تاسیسات تقویت فشار گاز مورد نیاز به حدود 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه در حال حاضر در برخی از حوزه ها با افت فشار تولید گاز روبرو هستیم، بیان کرد: افت تولید گاز منجر به خالی ماندن بخش هایی از شبکه انتقال از گاز طبیعی شده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در برخی از اوقات از مجموع 67 تاسیسات تقویت فشار گاز تنها حدود 52 تاسیسات تقویت فشار گاز در مدار بهره بردایر قرار گرفته اند، افزود: علت این موضوع کاهش تزریق گاز تولیدی به شبکه انتقال کشور بوده است.



ثمری بار دیگر با انتقاد از ساختارهای گازی کشور، یادآور شد: شرکت ملی گاز ایران شرکت مستقلی است و باید همچون صنعت نفت از بالادستی تا پائین دستی همه اختیارات را بر عهده داشته باشد.



معاون شرکت ملی گاز ایران، ادامه داد: اینکه صادرات گاز در شرکت ملی نفت جایگاه داشته باشد مطابق با تفکرات سنتی صورت گرفته است و اگر این اتفاق برای صنعت نفت خیری داشته باشد، قطعا برای صنعت گاز خیری ندارد.