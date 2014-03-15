به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه در تاریخ 16 ژوئن در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابتهای جام جهانی با نیجریه دیدار خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال نیجریه گفت: جام جهانی بزرگ‌ترین صحنه فوتبال است. ما انتظار رقابتی جدی از همه تیم‎ها را داریم. این مسابقات یک تست شخصیت بزرگ برای همه تیم ها به شمار می‌رود و من همیشه به بچه ها می‌گویم که تمرکز خود را حفظ کنند و وقتی به دشواری برخورد می‌کنند اجازه ندهند ضربه پذیر شوند.

"استفن کشی" که با سایت Vanguard Sports گفتگو می‌کرد در ادامه افزود: ایران را اگر ساده بگیریم می‌تواند برای ما خطرناک باشد. ما باید با جدیت با آنها برخورد کنیم؛ با همان جدیتی که با آرژانتین و بوسنی و هرزگوین بازی می‌کنیم.