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۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

سرمربی تیم فوتبال نیجریه:

باید با همان جدیتی با ایران بازی کنیم که با آرژانتین و بوسنی بازی می‌کنیم

باید با همان جدیتی با ایران بازی کنیم که با آرژانتین و بوسنی بازی می‌کنیم

"استفن کشی" سه ماه پیش از رویارویی با تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار از رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل گفت باید این تیم را جدی گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیجریه در تاریخ 16 ژوئن در نخستین دیدار خود در چارچوب رقابتهای جام جهانی با نیجریه دیدار خواهد کرد.

سرمربی تیم فوتبال نیجریه گفت: جام جهانی بزرگ‌ترین صحنه فوتبال است. ما انتظار رقابتی جدی از همه تیم‎ها را داریم. این مسابقات یک تست شخصیت بزرگ برای همه تیم ها به شمار می‌رود و من همیشه به بچه ها می‌گویم که تمرکز خود را حفظ کنند و وقتی به دشواری برخورد می‌کنند اجازه ندهند ضربه پذیر شوند.

"استفن کشی" که با سایت Vanguard Sports گفتگو می‌کرد در ادامه افزود: ایران را اگر ساده بگیریم می‌تواند برای ما خطرناک باشد. ما باید با جدیت با آنها برخورد کنیم؛ با همان جدیتی که با آرژانتین و بوسنی و هرزگوین بازی می‌کنیم.

 

کد مطلب 2256452

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