  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۰۰

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در دانشگاه صنعتی اصفهان/ تشکیل کارگروه های ارتباط با صنعت

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی در دانشگاه صنعتی اصفهان/ تشکیل کارگروه های ارتباط با صنعت

رئیس دانشگاه صنعتی با ابراز تأسف از عدم دسترسی دانشگاه صنعتی اصفهان به پایگاه های اطلاعاتی در سال 2013 به دلیل بدهی های زیاد، از دسترسی به این پایگاه ها در سال 2014 و طی روزهای آینده خبر داد.

سید محمود مدرس هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از تشکیل کارگروه های موثر ارتباط با صنعت در دانشگاه صنعتی اصفهان خبر داد و گفت: با حضور اعضای هیأت علمی و کارشناسان صنعت در حوزه تقاضا محور کارگروه های موثر ارتباط با صنعت به منظور تعریف پروژه های مورد نیاز صنایع تشکیل می شود.

وی تصریح کرد: در این مقوله نقش مرکز رشد دانشگاه و ارتباط دانشگاه با شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مهم است و به سمت این هدف حرکت خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان سرمایه گذاری به منظور افزایش کمی و کیفی مقالات دانشگاه را از جمله برنامه های خود در حوزه پژوهش های عرضه محور عنوان کرد و افزود: لازم است پشتیبانی لازم و سرویس دهی به این دوعرصه به صورت جدی انجام شود.

وی با ابراز تأسف از عدم دسترسی دانشگاه صنعتی اصفهان به پایگاه های اطلاعاتی در سال 2013 به دلیل بدهی های زیاد، از دسترسی به این پایگاه ها در سال 2014 و طی روزهای آینده خبر داد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان حفظ رتبه 95 آسیا و ارتقاء جایگاه دانشگاه صنعتی اصفهان در رتبه بندی های معتبر جهانی را از دیگر برنامه های مدیریت جدید در حوزه پژوهش و فناوری عنوان کرد.
 

کد مطلب 2256458

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