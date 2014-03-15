امین حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرحله تکمیل ظرفیت جذب هیات علمی در 20 اسفند ماه 92 به پایان رسید و با پایان مهلت انتخاب، تعیین اولویت ها بسته شد.

وی افزود: در مرحله تکمیل ظرفیت 3 هزار و 216 متقاضی توانستند پنج هزار و 242 اولویت را انتخاب کنند که از این تعداد کماکان تهران با بالاترین میزان با تعداد دو هزار و 152 اولویت انتخابی و ایلام با کمترین میزان با تعداد 11 اولویت انتخابی در این گروه قرار داشتند.

معاون مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم یادآور شد: متقاضیان، یک هزار و 876 اولویت در دانشگاه های دولتی و دو هزار و 187 اولویت در دانشگاه های غیر انتفاعی و غیر دولتی، 252 اولویت در دانشگاه پیام نور و 927 اولویت در مراکز آموزشی وابسته به دستگاه های اجرایی را بارگذاری کرده اند.

حکیم اضافه کرد: در مجموع 389 دانشگاه و مرکز آموزش عالی اولویت های خود را در این فراخوان اعلام کرده بودند که برای 267 رشته تحصیلی اعلام نیاز شده بود.

وی درباره نحوه شرکت دانشجویان دکتری در جذب هیات علمی گفت: دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره دکتری صرفا می توانند در فراخوان اردیبهشت ماه که مربوط به راتبه یا بورس است، شرکت کنند و جذب پیمانی و طرح سربازی مختص فارغ التحصیلان دوره دکتری و کارشناسی ارشد است.

معاون مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر اساس برنامه زمان بندی که به زودی به آنها ابلاغ می شود، نیازهای خودشان را در فروردین ماه و اوایل اردیبهشت ماه بارگذاری می کنند و پس از آن فراخوان بورسیه در اردیبهشت ماه منتشر می شود.