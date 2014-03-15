مسعود لشگری ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: برنامه‌ریزی سازمان لیگ بدون شک اشتباه بود و همین اشتباه هم به ما لطمه زد، هفته گذشته قبل از اعزام تیم ملی به مسابقات هلند رقابتهای دو تیم دانشگاه آزاد و ملی حفاری مقابل رقبای آنها برگزار شد تا از ملی‌پوشان خود بهره برده و از این بابت ضرر نکنند ولی نمی دانم چرا مسابقه شهرداری ورامین و استیل البرز برگزار نشد؟

وی ادامه داد: من از پیام خانلرخانی و مرتضی کریمی تشکر می کنم که مردانه در بازی آخر به میدان آمده و واقعا جنگیدند ولی آنها به دلیل همین برنامه ریزی غلط دو ملی پوش خود را به همراه نداشتند. مطمئن باشید اگر اسبقی و مردانی در ترکیب شهرداری حضور داشتند استیل البرز بازنده میدان را ترک می کرد.

لشگری با اشاره به اینکه تا هفته پایانی خانه سوم جدول از آن تیم قوامین بود اظهار داشت: در طول فصل با توجه به بضاعتی که داشتیم خیلی تلاش کردیم ولی همین مشکلات باعث شد تا عنوانی را که مدتها برای آن تلاش کرده بودیم به دلیل تفاضل کمتر از دست برود و چهارم شویم.

سرمربی قوامین به سخنان چگینی سرپرست استیل البرز هم واکنش نشان داد و گفت: ما اگر می خواستیم در پیکار با اندیشه تبانی کنیم پیروز می شدیم و سه امتیاز را کسب می کردیم تا همین الان تیم سوم باشیم، چرا باید برای یک امتیاز به دنبال تبانی باشیم. جای تعجب دارد آقایانی که در همین یک هفته تماس های متعدد و مشکوکی با بازیکنان رقیب داشتند چرا از تبانی تیم های دیگر سخن می گویند!