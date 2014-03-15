هویت محلی تاریخی محلات در احیای بافتهای فرسوده حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباداله فتح اللهی صبح امروز در یازدهمین جلسه کارگروه مدیریت شهری شهرداری منطقه 20 تهران با اشاره به اینکه احیای بافت فرسوده جزو اولیتهای مدیریت شهری است، اظهار داشت: در نوسازی بافتهای فرسوده نه تنها ظاهر بلکه کالبد روحی، معنوی، فرهنگی و انسجام اجتماعی محلات مورد توجه قرار گیرد و کرامت شهروندان حفظ شود.



وی با بیان اینکه سه مقوله مقابله با آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی بافت فرسوده از اولویتهای مدیریت شهری تهران است، افزود: با احیای بافت فرسوده دو مورد دیگر نیز رفع می شود و با توجه به ابتکارات انجام شده در اجرای پروژه های عمرانی و توجه ویژه به عدالت محوری؛ وقوع تحولات ویژه در سطح شهر از انتظارات شهروندان است.

فتح اللهی با اشاره به اینکه فعالیتهای سازمان نوسازی همگام و همگرا با شهرداریهای مناطق انجام می شود عنوان کرد: به منظور دستیابی به نتایج چشمگیر باید ستاد حمایت؛ هدایت؛ نظارت و کنترل بافت فرسوده در شهرداری تهران به صورت منسجم عمل کرده و همکاری و تعامل نزدیک بین مدیران حوزه شهرسازی و معماری مناطق و سازمان نوسازی وجود داشته باشد و فعالیتها همگام با یکدیگر انجام شود.

وی اقدامات انجام شده در منطقه 20 در راستای احیای بافت فرسوده را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه این اقدامات باید به سایر مناطق تسری یابد افزود: استقرار دفاتر خدمات نوسازی دراین منطقه به عنوان یک نقطه قوت محسوب می شود و برای کسب موفقیت های بیشتر باید ارتباط و تعامل نزدیکتری بین این منطقه و سازمان نوسازی برقرار شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه در حال حاضر حدود چهار هزار و 700 هکتار بافت فرسوده در سطح شهر تهران وجود دارد و دولت و شهرداری باید هر ساله نسبت به نوسازی بخشی از آن اقدام کنند اظهار داشت: با توجه به مذاکرات انجام شده با وزارت مسکن و شهرسازی امکانات خوبی را به احیای بافت فرسوده اختصاص می دهیم.

شهردار ری نیز در این جلسه ساماندهی 137 هکتار بافت فرسوده موجود در منطقه 20 را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و اعلام کرد: تشکیل شبکه های اجتماعی و دفاتر تسهیلگری احیای بافت فرسوده در سراهای محله و استفاده از سرمایه های اجتماعی نظیر ائمه جماعات، شورایاران، معتمدین محلات و ... و همچنین جلسات مشترک با اعضای کارگروه مدیریت شهری و جلسات هفتگی با حضور مدیران منطقه و مسئولان دفاتر تسهیل گری از اقدامات شهرداری منطقه در راستای نوسازی بافت فرسوده است.



منصور کتانباف، ترغیب شهروندان به نوسازی بافت فرسوده و اعتمادسازی بین آنان را که باعث تولید شغل و ثروت برای منطقه می شود را به نفع مالکان و نیز تمامی شهروندان دانست و اظهار داشت: در این راستا کارگاه های آموزشی و سامانه های نشاط با موضوع بافت فرسوده در سطح نواحی برگزار شده و بستر لازم برای تسهیلات بانکی، تسریع در صدور پروانه ساخت، مساعدت با مالکان در چهارچوب ضوابط قانونی، جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت های اجتماعی فراهم شده است.



وی با اشاره به اینکه در نواحی هفتگانه این منطقه پلاکهای بافت فرسوده شناسایی شده است اعلام کرد: در راستای ساماندهی بافت فرسوده پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) حدود 500 پلاک شناسایی شده که سال آینده با تمرکز در ضلع شرق حرم تملک آنها انجام خواهد شد همچنین با توجه به وجود 200 هکتار بافت فرسوده در ناحیه صنعتی شمال در خیابان فدائیان اسلام مصوباتی برای نوسازی این بخش انجام شده است.