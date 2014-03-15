شهر 300 هزار نفری گلستان در تب نبود مراکز درمانی می سوزد

شفیقه آقابابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امکانات و سرانه های عمومی شهر تحت هیچ شرایطی با جمعیت موجود گلستان همخوانی ندارد و تاکنون در این راستا به مطالبات بحق و قانونی مردم پاسخ قانع کننده داده نشده است.

وی نبود یک تخت بیمارستانی را از مهمترین مشکلات این شهرستان یاد کرد وافزود: چه توجیه قانع کننده ای برای مردم باید مطرح شود که یک شهرستان با 700 هزار نفر جمعیت فاقد یک تخت بیمارستانی فعال است.

این مسئول با اعلام اینکه بیمارستان 98 تخت خوابی بهارستان هنوز بدلیل کسری اعتبارات به مرحله بهره برداری نرسیده عنوان کرد: از آنجایی که نبود مراکز درمانی از عمده معضلات شهر گلستان محسوب می شود، پروژه بیمارستان 98 تخت خوابی چندین سال است که بدلیل برخی مشکلات، مردم را چشم انتظار گذاشته است.

آقابابایی، فقدان مراکز درمانی بویژه بیمارستان را برای این شهر طی سالیان گذشته بسیار زیان بار دانست و یادآور شد: در نبود بیمارستان شاهد آثار زیانباری در این خصوص بودیم که افرادی بدلیل نرسیدن به موقع برای مداوا، جان خود را از دست داده است.

عضو شورای اسلامی شهر گلستان شهرستان بهارستان در ادامه امکانات موجود منطقه را با یک روستا مقایسه کرد و اظهار داشت: به جرات می توان گفت که یک روستا دور افتاده کشورمان از شهر 300 هزار نفری گلستان امکانات بهتری دارد و ما در این منطقه صرفا نام شهر نشینی را با خود به یدک می کشیم.

وی در ادامه همچنین از تاریکی برخی معابر سطح شهر گلایه کرد و افزود: معمولا نقطه تاریک در هر منطقه ای به محل امنی برای مختلفان تبدیل می شود که این امر موجب سلب امنیت پایدار از مردم می شود.

این عضو شورای شهر از اداره برق منطقه خواست تا به این معضل بصورت اساسی رسیدگی کند.