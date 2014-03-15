آزاده فرشباف، هنرمند نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایشگاه آثارش در گالری عقیلی توضیح داد: من همیشه یک نقاش رئالیست بوده و هستم و در این نمایشگاه هم 20 تابلو از همین مجموعه آثار را به نمایش گذاشتم.

وی افزود: نمی‌توانم علاقه‌ام به طبیعت را کتمان کنم و یا آن را از یاد ببرم. طبیعت برای من همیشه مظهر زندگی و تازگی بوده و در آثارم از طبیعت الهام گرفته‌ام.

این هنرمند نقاش ادامه داد: تکنیکم رنگ روغن است و هفت سال است که نقاشی می‌کنم و علاوه بر حضور در نمایشگاه‌های گروهی چندین نمایشگاه انفرادی نیز داشته‌ام که در همه آنها آثار رئال روی دیوار برده‌ام.

وی نقاشی از طبیعت را نوعی تخلیه روحی خود قلمداد کرد و بیان کرد: علاقه شدیدی به رنگ دارم و از اینکه بخواهم کاری انجام دهم که در آن رنگ حضور نداشته باشد، ناراحت می‌شوم. نقاشی برای من تخلیه روحی است.

فرشباف در پایان سخنانش گفت: با توجه به نزدیکی نوروز این نمایشگاه به نوعی به استقبال این فصل رفتن با هنر نقاشی است.

این نمایشگاه عصر دیروز، جمعه 23 اردیبهشت افتتاح و تا فردا 25 اسفند روی دیوارهای گالری عقیلی خواهند ماند. گالری عقیلی در شهرک قدس (غرب)، خیابان فلامک جنوبی، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره 1991 واقع شده است.