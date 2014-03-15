سهم مردم هرمزگان ازتوسعه صنعت بیماری وآلودگی محیط زیست بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حیدری زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران به شکل گیری مراکز صنعتی درمنطقه اشاره واظهارداشت: شهربندرعباس بعنوان بزرگترین شهربندری کشوربا توجه به موقعیت مهم وبا ارزش خود درزمینه های اقتصادی، سیاسی، سوق الجیشی ودر مجاورت با تنگه هرمز و به عنوان مبدأ ورود و خروج کالادرسطح کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این امر موجب شکل گیری مراکز و تاسیسات مهم صنعتی و فعالیتی در منطقه شده است.

وی عنوان کرد: برخی از این مراکز صنعتی بسیار مهم بوده و در مقیاس فرامنطقه ای ایفای نقش می کنند با این اوصاف شکل گیری این مراکز صنعتی ناشی از شرایط منطقه ای و اهمیت بندرگاهی شهر صورت گرفته و توجهی به شرایط محیط زیست و توان اکولوژیکی منطقه نشده و در مواردی موجب بروز مسائل و مشکلات عدیده ای ازجمله آلودگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی منطقه شده است.

نائب رئیس شورای شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: از روزی که بنای توسعه صنعتی در هرمزگان گذاشته شد مردم امیدوار بودند تا اثرات مثبت آن در جامعه و زندگی خود را نشان دهد اما این اتفاق هرگز رخ نداد و سهم ساکنین هرمزگان از توسعه صنعت بیماری و آلودگی محیط زیست بوده است آلودگی هایی که می تواند سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

حیدری زاده افزود: در روستاهای غرب شهر بندرعباس بالای سه هزار نفر و در شهرکهای مسکونی بالغ بر شش هزار نفر ساکن هستند که با جمع کارکنان و مراجعه کنندگان به این مراکز قریب به 20 هزار نفر خواهد شد که همگی در معرض خطرات ناشی از آلودگی این صنایع قرار دارند.



وی افزود: طی چند سال اخیر عمدتا از نیمه اجرای برنامه 5 ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فعالیتهای عمده اقتصادی در سطح استان هرمزگان علی الخصوص در شهرستان بندرعباس بعنوان مرکز استان و مرکز توسعه جنوب کشور شکل گرفته که فعالیت واحدهایی نظیر: پالایشگاه هشتم نفت، اسکله مواد معدنی شرکت فولاد هرمزگان، مجتمع آلومینیوم المهدی، مجتمع کشتی سازی خلیج فارس و صنایع فراساحل، کشتی سازی شهید درویشی (سازمان صنایع دفاع) کارخانه تولید روی، کارخانه تولید پودرمیکرونیزه منطقه ویژه اقتصادی معادن و فلزات، شرکت فولاد به انضمام چندین واحد بزرگ و کوچک صنعتی و غیرصنعتی را می توان نام برد و در کنار اینگونه فعالیتها سایر فعالیتهای تولیدی و غیرتولیدی نظیر نیروگاه برق، اسکله های شهید باهنر و شهید رجایی و...که از قبل در محدوده هایی به شعاع کمتر از 30 کیلومتر در غرب بندرعباس مستقر بوده را به آن اضافه کرده و تمامی این فعالیتها بطور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبط و محیط زیست دریایی منطقه بعنوان یکی از عمده ترین منابع پذیرنده پساب حاصله از فعالیتها و سایر آلودگی سر و کار است.

حیدری زاده در ادامه با اشاره به اینکه این صنایع از توانمندی بالایی برخوردار بوده خاطرنشان کرد: صنایعی که هرکدام میلیاردها تومان درآمد و سود کسب می کنند و با توجه به واقعیتهای موجود به درستی بالاترین مقام عالی استان، استاندارهرمزگان به این نکته اشاره داشتند که در حالیکه 70 درصد حجم واردات وصادرات کشور،درآمد پنجاه هزارمیلیارد ریالی،مناطق آزاد تجاری واقتصادی،صنایع بزرگ وهمچنین بزرگترین مجتمع بندری کشور را برای این استان داریم اما جیب مردم خالی و ازمزایای این همه فرصت و ظرفیت بی بهره هستند. روا نیست با وجود این همه ظرفیت و منابع دراستان هرمزگان مردم استان از مزایای آن محروم باشند.

نائب رئیس شورای شهربندرعباس عنوان کرد: توسعه صنعتی درهرمزگان نیاز ایران محسوب می شود اما گسترش صنایع باید در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بوده و نقش مردم منطقه در استفاده از این صنایع بخوبی دیده شود که تاکنون اینگونه نبوده و در حالی که افزایش آلودگی ها و شیوع برخی بیماریها نشأت گرفته از توسعه نامتوازن این صنایع در غرب بندرعباس است اما متاسفانه مدیران این صنایع کمترین توجهی به توسعه زیرساختهای سلامت و بهداشت ندارند. حال سوال بزرگی که در اینجا پیش می آید این است که از این سود سرشار، هرمزگان چه بهره ای دارد؟ و ساکنین هرمزگان چه منافعی را برای خودشان متصور شدند که حاضر باشند بیماریها و آلودگی ها را به جان بخرند.

وی با بیان اینکه در زمینه نیروی انسانی ماندگار هم صنایع غرب هرگز روی خوش به هرمزگانیها نشان نداده به عنوان نمونه به چند واحد صنعتی اشاره کرد و افزود: مجتمع کشتی سازی در حدود سه هزار نفر، مجتمع فولاد بالغ بر 500 نفر، پالایشگاه نفت بندرعباس بالغ بر هزار نفر، شرکت روی بندرعباس حدود 300 نفر، نیروگاه برق بندرعباس بالغ بر800 نفر و آلومینیوم المهدی در حدود 900 نفر که جمعاٌ به میزان بالای شش هزار در این صنایع مشغول به کار هستند و اکنون سوالی که پیش روی مدیران این صنایع قرارگرفته، اینست که حق ساکنین هرمزگان از این حجم نیروی مشغول به کارچند درصد است؟

حیدری زاده یاداورشد: آیا وقت آن نرسیده که مدیران صنایع متناسب با سود سرشاری که کسب می کنند در جهت ساختن هرمزگان و اثرگذاری بیشتر بر اقتصاد مردم گام بردارند؟ و یا شاید پنداشته اند که حق هرمزگان فقط آلودگی هوا ناشی از پخش گازها و مواد معلق، آلودگی محیط زیست دریایی، آلودگی ناشی از دفع مواد زائد صنعتی و پسماندها، آلودگی فاضلاب صنایع است و بس.

حیدری زاده بیان داشت: انتظار می رود با توجه به بحران آلودگی ناشی از صنایع غرب و عدم توجه مدیران این صنایع به بهبود مشارکت در توسعه همه جانبه استان و بکارگیری نیروی انسانی ماندگار (با توجیه وجود خلاء های قانونی)، ما به عنوان نمایندگان شورای شهر مردم بندرعباس با استفاده از نظرات و پیشنهادات متخصصین و صاحبنظران در این بخش با تمام توان راهکارهای قانونی و الزام آور را به منظور احقاق حقوق مردم استان به ویژه شهروندان بندرعباسی دنبال کنیم از دولت تدبیر و امید دکتر روحانی هم خواستاریم نسبت به تنظیم قوانین و ایجاد راهکارهای لازم شرایط را برای بهره مندی مردم این خطه از کشور از نعمت درآمدهای حاصله فراهم کنند.