ملاقات های مهمان های خارجی خارج از پروتکل نباشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد در بخشی از نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اعضای فراکسیون رهروان با رئیس جمهور در هفته گذشته گفت: دیدار اعضای فراکسیون با رئیس جمهور نوید فضای مؤثر و صمیمانه را داد و از این بابت از نمایندگان تشکر می کنیم و امیدواریم با تعامل دولت و مجلس بتوانیم برای حل مشکلات گام های اساسی برداریم.

وی با تأکید بر افزایش تعاملات دولت ومجلس تصریح کرد: امیدواریم مسئولان نظام با عملیاتی کردن نگاه رهبر معظم انقلاب در خصوص تبیین اقتصاد مقاومتی شرایط را برای ایجاد تحولات در اقتصاد فراهم کنند و همه مسئولان تمام تلاش خود را برای این مأموریت به کار برند.

این نماینده مجلس در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: متأسفانه در سالگرد تولد جمال الدین اسدآبادی غفلت مسئولان فرهنگی باعث ثبت نام او در یونسکو به نام افغان ها شد امیدواریم وزیر ارشاد تمام تلاش خود را برای بازگشت نام او به ایران انجام دهد.

نماینده مردم اسدآباد خطاب به وزیران مور خارجه و اطلاعات اظهار داشت: آقای ظریف و آقای علوی پروتکل دیدارهای مهمانهای خارجی را به گونه ای تنظیم کنید که ملاقات ها خارج از پروتکل نباشد که شاهد این مسائلی که در روزهای گذشته بودیم نباشیم.

نعمتی در ادامه نطق خود به مسائل و مشکلات حوزه انتخابی خود پرداخت.