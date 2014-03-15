به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه‌آبادی مدیر سابق انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدیر طرح رمان نوجوان کانون به عنوان مدیرعامل جدید موسسه انتشاارت الهدی فردا یکشنبه 25 اسفند معارفه خواهد شد.

شاه‌آبادی به عنوان مدیر این موسسه به جای امین متولیان مدیر سابق این موسسه انتشاراتی قرار خواهد گرفت که از 25 اردیبهشت ماه سال 1390 در این سمت قرار گرفته بود.

موسسه انتشارات الهدی از موسسات بزرگ بین‌المللی نشر ایران و وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است که در سال‌های اخیر عمده تمرکز خود را به روی حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب در خارج از ایارن و انتشار کتاب‌هایی با زبان غیر فارسی برای نخبگان فرهنگی خارج از کشور گذاشته بود.

از آثار منتشر شده توسط وی می‌توان به تاريخ آغاز فراماسونري در ايران، حكايت مرد تنها (زندگی نامه داستانی شهيد آيت‌الله مدرس)، چشم‌های روشن(برگزيده كتاب سال شهيد غنی پور)، افسانه تير‌انداز جوان (برگزيده كتاب خانه بين المللی مونيخ در سال 2001)، ديلماج (برگزيده كتاب سال جشنواره شهيد غنی پور و لوح تقدير رمان متفاوت)، لالايی برای دختر مرده (برگزيده كتاب سال جشنواره غنی پور، جايزه اول كتاب كودك و نوجوان 1387، كتاب برگزيده جشنواره برتر 1388 و لوح تقدير شورای كتاب كودك 1387) و كتاب اعترافات غلامان (جايزه اول جشنواره سلام بچه‌ها – بخش ادبيات آيينی) اشاره کرد.