تمام بخش ها برای اجرای طرح "مسیر سبز، ساحل پاک" در آسارا همکاری کنند

فردین حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تفاهم نامه "مسیر سبز، ساحل پاک" گفت: با توجه به اینکه شهرستان کرج یکی از مناطق اعلام شده در این تفاهم نامه است، تمهیدات ویژه ای برای اجرای آن اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه بخش آسارا در محور کرج- چالوس همه ساله در ایام نوروز پذیرای مسافران بی شماری است که از این مسیر خود را به شهرهای شمالی کشور می رسانند، افزود: همکاری و مشارکت تمام ارگانها برای رفع مشکلات بخش آسارا و تسهیل در اجرایی شدن طرح مسیر سبز، ساحل پاک ضروری است.

حکیمی یادآور شد: تفاهم نامه مسیر سبز، ساحل پاک در قالب محورهای هفت گانه منتهی به استان های شمالی کشور و سواحل دریای خزر شامل محورهای فیروزکوه، هراز، کرج-چالوس، فشم-شمشک-دیزین، کرج-قزوین-رشت، گلستان-پارک ملی گلستان و محورهای ساحلی بوده که با هدف حفظ محیط زیست در استانهای محدوده اجرا و پیشگیری از انتشار آلودگی و تخریب محیط زیست برنامه ریزی شده است.

وی گفت: در این تفاهم نامه که استان های تهران، البرز، گیلان، مازندران، قزوین و گلستان با عنوان مسیر سبز، ساحل پاک معرفی شده اند، ساز و کار لازم برای همکاری مشترک مبنی بر دستیابی به محیط زیستی پاک و استفاده مشترک از منابع گردشگری منطقه مدنظر است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با اشاره به اینکه استراتژی توسعه پایدار، حفظ سیمای طبیعی و شرایط بوم شناختی (اکولوژیک) رودخانه ها و حفظ و پاکسازی سواحل دریای خزر عمده اهداف این طرح است، یادآور شد: براساس این طرح تامین اعتبارات لازم و ارائه برنامه عملیاتی پنج ساله مدیریت پسماند استانها تا اوایل اردیبهشت 93 از تعهدات استانداران محسوب می شود.

حکیمی در پایان به اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر مسئولیت تمام بخش ها و سازمانها در حفاظت از محیط زیست اشاره و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح بتواند بخشی از آلودگی های بصری ناشی از بی توجهی و بی مهری به طبیعت را جبران کند.